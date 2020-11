Contagi da coronavirus, scuole chiuse a Campomarino e Rotello

Termoli

Il sindaco di Termoli risponde puntuto alle accuse che gli sono state rivolte dagli oppositori politici relativamente alla gestione dell'emergenza Covid. "La situazione è monitorata, non facciamo proclami alla stampa ma lavoriamo h 24, da 9 mesi". E aggiunge: "Noi non ci siamo mai fermati, non ci mettiamo in quarantena come fanno altri"