Compleanno e pensione per il brigadiere Michele Ricci: auguri speciali

Un percorso di vita fondato sui valori più importanti: la famiglia, il lavoro, la generosità e la disponibilità nei confronti di tutti. Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, sempre presente in ogni situazione, punto di riferimento per tanti nel segno dell’umanità e della professionalità. In questo giorno speciale, in cui festeggia il suo sessantesimo compleanno e va in pensione dalla Benemerita, Michele Ricci riceve gli auguri dalle sorelle Carmelina e Maria.