I commercianti molisani riuniti in un Comitato di recente costituzione si sono dati appuntamento alle 16 sotto al Palazzo della Regione. Una protesta statica, pacifica, che però nulla toglie alla sua ‘forza’. Da Campobasso, Termoli e Isernia per chiedere al Presidente Toma interventi adeguati perchè loro non ce la fanno più.

In video le interviste di Gianluca Del Medico (riferimento del comitato per il capoluogo) e Maurizio Giamberardino (per Termoli). “Ci siamo resi conto che per le Istituzioni noi siamo invisibili dal momento che siamo come regione in zona gialla”. E’ questa la beffa, per loro: “Siamo in un lockdown di fatto, le abitudini delle persone sono cambiate e anche se non c’è la serrata vera e propria noi non abbiamo clienti nè introiti”.

Le tasse, invece, quelle ce le hanno eccome. “Non le hanno tolte ma solo rimandate”. E oggi, giorno stabilito per il loro ‘Offday’ è giustappunto una data simbolica per le scadenze da pagare.

Si sono ritrovati, ombrelli alla mano perchè piove, sotto al Palazzo della Regione perchè chiedono di essere ascoltati dal Presidente. La Digos si è fatta portavoce con Toma perché incontrasse una delegazione. Il presidente ha chiesto ai commercianti se fossero disponibili ad una videoconferenza nei prossimi giorni ma i commercianti hanno risposto in coro: “Non andremo via finché non ci avrà incontrato”.

Intanto hanno ottenuto qualche risposta dal sindaco di Campobasso. “Come da accordi abbiamo chiesto ripetutamente l’abolizione o riduzione delle tariffe locali (Tari su tutte): logicamente tale tassa incide pesantemente sui bilanci comunali, quindi il Sindaco ed Assessore Felice si sono riservati di trovare in bilancio le somme”.

Michele Marro ha poi affermato che “abbiamo strappato una promessa: partirà una campagna di sensibilizzazione (tv locali e cartellonistica stradale) per stimolare acquisti durante il periodo natalizio a km zero affinché i soldi dei regali restino nel nostro tessuto socio-economico”.

E poi ci sono le luminarie: “abbiamo dato indicazione di dar luogo ad una illuminazione sobria e che non impatti troppo sul bilancio dato che al momento il capitolo addobbi natalizi non rappresenta la nostra priorità. Il Sindaco, preso atto delle nostre richieste, ci ha detto che si concentrerà su luoghi simbolo della città”.

“Noi chiediamo solo di lavorare in sicurezza, per noi così è insostenibile”.