Il grappolo di uva è l’immagine che meglio descrive un cluster. Il termine, ormai diventato d’uso comune, sta ad indicare la modalità con cui il virus si diffonde: il contagio parte da un singolo soggetto infetto e super contagioso che può contagiare decine di persone tutte connesse tra di loro nello spazio e nel tempo. Come acini di uva, per l’appunto.

A fine maggio a Campobasso si è acceso un focolaio nella comunità rom. Durante l’estate c’è stato il cluster dei venezuelani al campus Baita. Ogni volta questi ‘grappoli’ sono stati indicati per nome, nel tentativo di circoscrivere il contagio in un determinato spazio e tempo grazie anche all’Asrem che nei suoi bollettini quotidiani informava la popolazione della presenza di questi focolai.

Da tempo i cluster dell’Asrem sono diventati genericamente “noti”. Eppure, facendo delle ricostruzioni giornalistiche, e senza la presunzione di volersi sostituire a chi fa indagini e ricostruisce catene di trasmissione, siamo venuti a conoscenza di diversi focolai sparsi in città. Focolai – o cluster – diversi e diversificati.

C’è quello della scuola di danza “Style dance” che conta una trentina di positivi, uno più recente al supermercato “Carrefour” di piazza Venezia che è stato chiuso per sanificazione la scorsa settimana perché il titolare è risultato positivo e con lui sua moglie, insegnante in una scuola elementare, dove oggi c’è una quarta in isolamento domiciliare che attende la chiamata per il tampone.

Sebbene siano motivo di ansia e paura, i cluster hanno un grande vantaggio. Anzi, ne hanno due. Il primo è che tendenzialmente, secondo la letteratura scientifica finora raccolta, se c’è un super diffusore tutti gli altri, benché infetti, non contagiano nessun altro o lo fanno molto meno. Lo stiamo vedendo in questi giorni nelle scuole dove, nonostante la presenza di bambini, ragazzi o insegnanti positivi, quelli che con loro hanno avuto contatti risultano, nella stragrande maggioranza dei casi, negativi. E questo anche perché le misure di prevenzione adottate (distanziamento, mascherina, igiene) funzionano.

Il secondo vantaggio del cluster è che si può identificare e circoscrivere. Evitando così di innescare altri focolai. Per poterlo fare, però, bisogna avere politiche sanitarie efficaci, mirate e personale a sufficienza o disposto a sobbarcarsi una mole di lavoro enorme come abbiamo visto nell’ufficio di Igiene e sanità del dipartimento di prevenzione di Termoli.

Nell’articolo pubblicato da Primonumero il 9 novembre scorso abbiamo parlato del cluster “Style dance” dal nome della scuola di danza da cui sono emersi nuovi e numerosi casi di soggetti positivi tra bambine, ragazze e insegnanti del centro sportivo.

Abbiamo dato un nome a questo cluster non per terrorizzare gli iscritti o, peggio ancora, per rovinare l’immagine di un’attività che ha 30 anni di esperienza quanto perché l’Asrem, da diverso tempo nei suoi report, ha smesso di comunicare il collegamento dei casi positivi che scopre attraverso i tamponi. Questo non significa che per la azienda sanitaria i cluster siano tutti riconducibili a uno solo. Le indagini epidemiologiche che le autorità sanitarie svolgono circoscrivono e identificano i cluster. Che però sono talmente numerosi, ormai, che nei bollettini vengono indicati come ‘cluster noto’ anche se contengono al loro interno diversi focolai.

Certo, non sempre si riesce a separare i cluster, che peraltro soprattutto nelle nostre città più popolose (come Campobasso, Isernia e Termoli) possono entrare in contatto tra di loro. Con una media tra i 700 e gli 800 test al giorno è evidente che il Dipartimento di prevenzione è in affanno. E fatica a tracciare tutti i contatti dei positivi accertati che possono essere decine e decine di persone potenzialmente a rischio.

Eppure tranquillizzerebbe non poco sapere, mentre i grappoli continuano a crescere, quali sono i posti da evitare almeno fino al loro esaurimento. Un cluster, infatti, si espande fino a un certo punto (facendo salire il numero dei contagi) ma senza nuovi super diffusori che accendono un focolaio in un altro luogo e tempo il cluster si spegne spontaneamente.

Che si conosca questa capacità di individuare, tracciare e infine spegnere un focolaio è condizione indispensabile per informare in maniera puntuale le persone.

Vorrebbe saperlo anche il sindaco di Campobasso che è autorità sanitaria in città e che, interpellato da Primonumero, ha detto di aver saputo dai presidi delle scuole dell’esistenza di un cluster “Style dance” e di aver fatto, nei giorni scorsi, anche una segnalazione perché risultava anche a lui che c’erano sezioni ferme e alunni in attesa di tampone per la presenza di studenti positivi collegati – direttamente o indirettamente – a questa scuola di danza.

“I report che ricevo – ha detto Roberto Gravina – non riportano più una codifica chiara e precisa di un determinato cluster come avveniva in passato. Questo, però, non vuol dire che non circoscrivano i contagi solo che non lo comunicano più, temo per una carenza di personale. Già a marzo – ha detto il sindaco – ho tentato di mandare due persone che a titolo gratuito potessero dare una mano al Dipartimento. Oggi ci sto riprovando sperando che questa volta vogliano accettare il nostro aiuto”.

Sarebbe utile. Del resto gli esperti insegnano che prima si circoscrive un cluster e prima si interrompe una catena di trasmissione. Per questa ragione il primo cittadino ha fatto sapere proprio oggi di voler mettere a disposizione dell’Asrem tre ragazzi del Servizio civile da utilizzare per la raccolta dati e le interviste nel sistema di tracciamento telefonico.