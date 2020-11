VENERDI’ 6 Un’altra giornata grigia in Molise: al mattino avremo cieli per lo più coperti con qualche timida schiarita sulla costa. Nel pomeriggio e per il resto della giornata la copertura sarà generale mentre in nottata avremo delle aperture nella provincia di Isernia e in basso Molise. In calo le temperature: a Campobasso non si andrà oltre i 13 gradi. Si tratta, comunque, di una parentesi breve di tempo incerto: il fine settimana, infatti, potrebbe riservare piacevoli sorprese.

SABATO 7 Una residua incertezza meteorologica apre la prima parte della giornata che poi sarà contrassegnata da tempo più stabile e da una lieve risalita delle temperature. Su gran parte della regione avremo cielo sereno e qualche foschia mattutina o dopo il tramonto. Il merito di questa ritrovata stabilità atmosferica è di una nuova fase di alta pressione, questa volta di matrice atlantica, che sta proteggendo i ‘confini’ dalle perturbazioni tipiche dell’autunno.

DOMENICA 8 Una giornata anche migliore della precedente quella di oggi. Il sole splenderà ovunque e anche il clima sarà gradevole. L’unica caratteristica stagionale sarà la foschia che si presenterà al mattino presto e al tramonto. Lungo il litorale adriatico la visibilità sarà ulteriormente ridotta per la presenza di fitti banchi di nebbia durante la notte. L’alta pressione che ci sta regalando giornate limpide potrebbe permanere ancora per alcuni giorni: si prevede, pertanto, uno splendido inizio di settimana.