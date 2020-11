Caso positivo nella struttura terapeutica di Casacalenda: “Operatore in isolamento da una settimana”

Dopo la conferma di un caso di positività al nuovo coronavirus tra gli operatori di una struttura terapeutica a Casacalenda, la Cooperativa Nardacchione che gestisce il servizio – anche per non generare inutili allarmismi – precisa che “il Presidente della cooperativa che gestisce la struttura terapeutica di Casacalenda non ha frequentato la stessa da una settimana, risultando in isolamento volontario da mercoledì 4 novembre, ed essendo stata riscontrata la positività soltanto in data successiva all’inizio dell’isolamento stesso, pur essendo del tutto asintomatico.

Al fine di offrire ogni necessaria cautela nei confronti degli ospiti e dei lavoratori, la cooperativa Nardacchione ha attivato tutti i protocolli di sicurezza necessari alla gestione del rischio; nella giornata odierna verranno, pertanto, effettuati i tamponi su tutti gli ospiti e tutti gli operatori (che, allo stato attuale, non mostrano segni clinici che possano essere collegati all’infezione)”.