Salgono a 8 i pazienti con Covid-19 ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, l’unico abilitato alla cura di persone che sviluppano la malattia dovuta al virus Sars-Cov-2. Il carico sull’ospedale è ormai superiore a quello di marzo e aprile. Il maggior numero di ricoveri (31) c’era stato il 3 aprile, cifra abbondantemente superata ieri quando si erano registrati 34 pazienti ospedalizzati.

Inoltre siamo vicini al massimo raggiunto per la Terapia Intensiva che fu di 9 ricoverati il 28 e 29 marzo (ma 2 arrivati dalla provincia di Bergamo).

Nella giornata di oggi un altro paziente già ricoverato in ospedale a Campobasso, ma precedentemente in Malattie Infettive, ha subito un peggioramento ed è stato trasferito in Rianimazione. Lo stesso era già avvenuto due giorni fa con un’altra persona.

Questo aveva fatto scattare nell’ospedale principale del Molise il cosiddetto Piano B legato all’emergenza epidemiologica in atto e che prevede l’estensione ad altri 6 posti letto per la Terapia Intensiva (oltre quelli già previsti nel Piano A), e ricavati nel blocco pre-operatorio.

Quindi il Piano B significa 12 posti in Rianimazione, eventualmente aumentabili a 15 o 18 anche se appare molto difficile. L’eventuale Piano C prevede invece l’ausilio delle strutture private per arrivare a una disponibilità massima di 30 posti letto. Sperando di non arrivare mai a quelle cifre.