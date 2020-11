33 borse di studio da mille euro, una per ogni corso di laurea dell’Università degli Studi del Molise. È questo in sintesi l’accordo raggiunto tra il Comune di Campobasso e l’Unimol per sostenere gli studenti meritevoli (residenti a Campobasso) ma in difficoltà economiche per via della pandemia. In tal senso, i fondi provengono dalle donazioni effettuate dalla cittadinanza nel corso della prima ondata di covid-19 sommate ad ulteriori 10mila euro assicurati dall’amministrazione comunale del capoluogo, per un totale di 33mila euro.

Il sindaco Roberto Gravina tiene a sottolineare la generosità delle persone che hanno donato sul conto covid circa 23mila euro. E si è pensato bene di destinare queste risorse allo studio: “Abbiamo avviato subito i contatti con l’Università per mettere a punto qualcosa di concreto, un aiuto sostanziale in questo momento così difficile per molti. Alla somma raggiunta abbiamo aggiunto, come Comune, un ulteriore contributo. Ecco perché siamo particolarmente contenti di poter dare la possibilità a 33 giovani matricole di beneficiare di una borsa di studio”.

Gli fa eco il rettore Luca Brunese, che entra nel merito della questione: “Si tratta di un accordo direi pratico, nel senso che il bando per accedere alle borse parte oggi pomeriggio, 19 novembre. Aggiungo anche che la scelta recettiva che Campobasso ha fatto e Unimol ha sposato in pieno: quella di far tornare in presenza gli studenti per le lezioni e che ci è stato riconosciuto da regioni limitrofe. E le iscrizioni confermano la bontà del nostro lavoro”.

Nello specifico, si tratta di “33 borse di studio che corrispondono al numero dei nostri corsi di laurea, ogni corso avrà una borsa a disposizione per un residente di Campobasso. Una misura aperta anche a chi non è ancora iscritto e voglia farlo in questi giorni”. Brunese chiarisce che “non si regala niente. La borsa viene attribuita alla fine del semestre, in funzione dei crediti che gli studenti avranno acquisito. Dunque, bisogna essere residenti ma anche bravi”.

Dunque, un aiuto concreto ai ragazzi e soprattutto alle famiglie. “Molti sono andati in difficoltà a causa del covid, non potendo garantire gli studi ai propri figli. Purtroppo, l’emergenza sanitaria sta influenzando anche le scelte economiche delle famiglie. Si tratta di un contributo alle famiglie e un piccolo sostegno all’Unimol. Tengo a ringraziare gli assessori Panichella e Felice oltre che il dirigente del bilancio Sardella”.

Si consolida il rapporto tra il Comune capoluogo e l’Università degli Studi del Molise, che ha la maggior parte dei corsi a Campobasso ed è sede del rettorato e di tutti gli uffici centrali. D’altronde, come ha voluto ribadire il sindaco, “l’importanza del ruolo che l’Unimol svolge per Campobasso l’abbiamo evidenziata nel nostro programma elettorale. E’ un percorso in cui crediamo”.