Cambiano le regole per operazioni di carico e scarico lungo il corso di Campobasso

Nuove regole per disciplinare le attività di carico e scarico in corso e in piazza Vittorio Emanuele: lo prevede l’ultima ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gravina che consente il transito e la sosta sul lato del corso per i veicoli impegnati nelle attività di carico e scarico delle merci dalle 6 alle 7:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16 oppure dietro una specifica autorizzazione anche al di fuori di tale fasce.

A prevederlo un provvedimento auspicato dagli esercenti delle attività commerciali presenti sul corso di Campobasso che hanno rappresentato al Comune la difficoltà di procedere alle operazioni di carico e scarico delle merci essendo insufficienti quelle già esistenti e utilizzate dalle attività di via de Attellis, via Verdone e via Pietrunto.