Buon compleanno Mino

Studio isnart

Emblematici i risultati di un’indagine condotta dall’Istituto Nazionale delle Ricerche Turistiche, società delle Camere di Commercio d’Italia Lo studio conferma le previsioni di Manuele Martelli, specializzato in Sviluppo e Competitività delle Destinazioni Turistiche, che in aprile 2020 per primo inaugurò il dibattito in regione, lanciando il tema del turismo salubre.