Bellotti nel direttivo Cosib, Federazione Pd Basso Molise: “La linea scelta era un’altra”

La Federazione PD Basso Molise sconfessa la scelta di Mario Bellotti, sindaco di Guglionesi, di votare a favore di Roberto Di Pardo quale nuovo presidente del Cosib e di entrare a far parte del direttivo del Consorzio. “Tale scelta non è espressione della linea di indirizzo del Partito Democratico – afferma il Segretario di Federazione Oscar Scurti -. La discussione avviata in seno al Partito Democratico, per il rinnovo delle cariche all’interno del Cosib, aveva stabilito di sottoporre un documento di indirizzo ai Sindaci di centrosinistra – Caporicci, Primiani e Bellotti – chiamati a votare per il rinnovo del Presidente e Direttivo del Cosib, che dettava la linea di non trattare i posti nel Direttivo con il centrodestra che ha posto in essere una vera e propria occupazione politica di tale ente”.

Secondo Scurti “il Sindaco di Guglionesi scegliendo di votare insieme ai Sindaci di centrodestra, ha, seppur legittimamente, assunto una posizione frutto di una scelta personale non condivisa nè con il Circolo di Guglionesì, nè con la Federazione, nè con la Segreteria Regionale.

Augurando buon lavoro a tutti i Sindaci, non possiamo non ringraziare quelli di Portocannone, Giuseppe Caporicci, e Ururi, Raffaele Primiani, per essersi fatti portatori, nell’assemblea del Cosib, delle istanze di riforma discusse negli organismi del nostro partito”.