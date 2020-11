MARTEDI’ 3 L’anticiclone africano che ha reso particolarmente soleggiato e mite il weekend e il giorno dei morti sta per allontanarsi dall’Italia per far posto a una perturbazione atlantica che tenderà a rendere più instabile il clima. In questo martedì avremo una alternanza di sole e nuvole per tutto il giorno. Le temperature si manterranno il linea col periodo e senza particolari variazioni rispetto ai giorni scorsi. Al mattino e dopo il tramonto la foschia ridurrà la visibilità: si raccomanda prudenza alla guida.

MERCOLEDI’ 4 Nubi sparse e ampie schiarite, soprattutto in Basso Molise, caratterizzeranno la prima parte della giornata. I cieli a tratti grigi e coperti saranno più limpidi nelle ore centrali quando assisteremo anche a un aumento dei valori massimi che arriveranno a 20 gradi sul litorale e nei comuni più vicini al mare

GIOVEDI’ 5 Ancora più grigi i cieli in questo primo giovedì di novembre. Per tutta la giornata le nuvole ci faranno compagnia lasciando poco spazio al sole che riuscirà di rado a fare capolino. Il rischio pioggia sarà basso ma l’aria sarà certamente più umida e pesante condizionando le temperature che si abbasseranno di qualche grado sia nei valori minimi che in quelli massimi