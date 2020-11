Il Comune di Termoli corre ai ripari modificando alcune corse per evitare ancora assembramenti all’interno degli autobus urbani che trasportano studenti. Nelle scorse settimane infatti, più volte sono state segnalate circolari stracolme, sia da studenti che da genitori preoccupati per la possibile diffusione del contagio all’interno dei mezzi pubblici.

L’assessore ai Trasporti Vincenzo Ferrazzano ha incontrato nei giorni scorsi alcuni dirigenti scolastici delle scuole superiori della città per discutere dell’emergenza Covid-19 e di come affrontare il trasporto in sicurezza sugli autobus.

Per altro molto è già cambiato dopo che il Governo ha deciso di obbligare gli istituti superiori a chiudere e a proseguire l’anno scolastico con la didattica a distanza, il che fa sì che moltissimi studenti non abbiano più la necessità di spostarsi in autobus per raggiungere le scuole.

Proprio dopo le richieste pervenute da parte dei genitori di molti studenti, il Comune ha deciso ad andare incontro alle esigenze manifestate per fare in modo di consentire un trasporto urbano più agevole in questo periodo.

Ieri la giunta comunale con delibera numero 263 ha affrontato la problematica decidendo di predisporre variazioni sull’orario di alcune linee urbane: la n°8 (scolastico), la n°10 A, la n°13 e la n°15.

È stato quindi stabilito che per la Linea 13, la corsa prevista per le ore 8 viene posticipata alle ore 8,05 e la corsa prevista per le ore 13,50 viene posticipata alle ore 14,10.

Per la linea 15 la corsa prevista per le ore 13,50 viene posticipata alle ore 14,10. Per la linea 8 scolastica la corsa prevista per le ore 7,55 (Terminal bus) viene posticipata alle ore 8,05.

Infine per la linea 10 A la corsa prevista con partenza dal Terminal Bus per le ore 14,05 viene posticipata alle ore 14,10.