Auguri a Michele

Il bilancio settimanale

In una settimana (9-15 novembre) in Molise ci sono stati 604 nuovi casi positivi a fronte di circa 745 tamponi al giorno. La percentuale di positivi rispetto ai test effettuati dall'Asrem è all'incirca la stessa di quella dei 7 giorni precedenti (11.6% vs 11.5). A preoccupare è la situazione dell'ospedale hub: ogni giorno in media ci sono quasi 7 nuovi ricoveri (e in media meno di 2 dimissioni al dì). Purtroppo la seconda settimana di novembre è stata 'nera' perchè ha fatto registrare 19 morti (11 la settimana precedente): quasi 3 al giorno. Non si ricorda una media simile per il Molise