Il capogruppo del Pd Micaela Fanelli l’ha definito un “testo arcaico”. Ora anche Arcigay Molise protesta sulla legge che istituisce la Consulta della famiglia e approvata ieri – 11 novembre – in Consiglio regionale dalla maggioranza di centrodestra. Undici voti favorevoli e 8 contrari: questo il ‘responso’ dell’Aula.

“E’ inaccettabile”, il commento dell’associazione.

“Apprendiamo che il Consiglio Regionale ha approvato l’Istituzione della Consulta della Famiglia, escludendo, nonostante le richieste espresse durante la discussione, le associazioni che si occupano di tutela di tutti i tipi di famiglia, includendo quelle omogenitoriali, e di chi ogni giorno lotta, come Arcigay Molise, per aiutare i figli di famiglie che subiscono discriminazione da parte dei propri genitori, arrivando, in alcuni casi, ad essere cacciati di casa e ritrovarsi solo in mezzo in una strada”, l’accusa di Luce Visco, presidente di Arcigay Molise.

Il testo approvato in Consiglio regionale fissa tra gli obiettivi della Consulta quelli di “promuovere e salvaguardare i valori della famiglia, quale luogo simbolico dove si promuove la crescita, lo sviluppo, il sostegno e il benessere di tutti i componenti il nucleo familiare; favorire la partecipazione attiva della famiglia alla vita culturale, sociale e politica; favorire, in sinergia con l’Amministrazione regionale, politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni e i diritti della famiglia, favorendo interventi che permettano e/o agevolino la permanenza dei suoi componenti all’interno della struttura familiare”.

Quindi l’appello al capo della Giunta regionale: “Una decisione escludente per cui facciamo appello al Presidente della Regione Donato Toma, presente all’ultimo Molise Pride. Una delle testimonial della manifestazione era proprio la molisana Karole di Tommaso, mamma arcobaleno. Il Molise deve essere una regione accogliente, aperta a tutte e tutti”.