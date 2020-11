Approvato in Consiglio comunale l’ordine del giorno a sostegno della legge contro l’omobitransfobia

Il consiglio comunale di Campobasso ha approvato con 27 voti a favore e due voti contrari, l’ordine del giorno presentato dai consiglieri del MoVimento 5 Stelle Vinciguerra, Simonetti, Margherita, Gravina e sottoscritto anche dal consigliere Sabusco (È ora), Colagiovanni (Popolari per l’Italia) e dai consiglieri del Pd Trivisonno, Battista, Salvatore e Chierchia, a sostegno del disegno di Legge Zan contro l’omobitransfobia.

“L’ordine del giorno che abbiamo presentato e che è stato votato ed approvato – ha specificato il capogruppo dl MoVimento 5 Stelle, Antonio Vinciguerra – è una sollecitazione che il consiglio comunale di Campobasso lancia al Parlamento affinché agisca nel senso già auspicato dal Parlamento Europeo per giungere, finalmente, all’adozione di norme volte alla piena parità di trattamento per le persone omosessuali e in particolare del Ddl presentato dall’onorevole Zan che, tra le altre misure, prevede l’introduzione nel codice penale delle circostanze aggravanti per i reati di violenza commessi per motivi legati all’identità di genere e alla disabilità”.

“È importante che, così come fatto dalla Camera dei Deputati, anche il Senato approvi il Disegno di Legge senza emendamenti che ne stravolgano il senso. Siamo infatti consapevoli e fermamente convinti che la libertà di pensiero non possa mai corrispondere a discriminazione e violenza. Il Ddd Zan, – ha specificato Vinciguerra – vuole delineare un quadro di maggiore tutela delle persone omosessuali e transessuali, cercando di colmare il vuoto normativodeterminato dalla mancata approvazione,nel corso della diciassettesima Legislatura, del progetto di Legge di contrasto all’omotransfobia che, fra l’altro, aveva già superato il vaglio della Camera dei Deputati. L’approvazione di questo Odg, – ha detto in conclusione Vinciguerra – assieme all’adesione dell’amministrazione comunale alla rete Re.a.dy., impegna la città di Campobasso a combattere ogni forma di discriminazione e ci schiera al fianco di tutti i cittadini che hanno subito abusi e violenze”.