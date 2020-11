Ancora un decesso tra i positivi della casa di riposo, muore 93enne di Mirabello

C’è una nuova vittima del Covid-19 in Molise: si tratta di una donna di 93 anni originaria di Mirabello Sannitico. Non era ricoverata ma era tra i contagiati della casa di riposo di Vinchiaturo.

Non risulta ancora tra i decessi conteggiati dall’Asrem per via dell’epidemia, ma la sua morte va annoverata tra queste. Si tratta del terzo decesso in poche ore avvenuto nella casa di riposo ‘Samnium’ di Vinchiaturo, dove è scoppiato un focolaio tra gli ospiti della residenza per anziani.

Questa la ricostruzione di quanto avvenuto ieri nella struttura di Vinchiaturo dove sono morti due anziani, ospiti della Samnium. Uno era originario di Roma, l’altro di Sepino. E le loro condizioni di salute sono bruscamente precipitate nelle scorse ore fino a quando si sono spenti. Uno dei due anziani avrebbe avuto una violenta crisi respiratoria e reso necessario l’intervento urgente dell’ambulanza del 118. Il personale sanitario, una volta giunto sul posto e accertate le gravissime condizioni dell’anziano, avrebbe chiesto la disponibilità di un ricovero all’ospedale Cardarelli per consentire le migliori cure che avrebbero potuto salvare la vita al paziente, in crisi respiratoria. Tuttavia, di fronte alla richiesta di ricovero, dal nosocomio è arrivato un rifiuto. Sembra infatti che i nuovi posti allestiti al terzo piano, al posto del reparto di Pediatria, non fossero stati attivati e non c’era posto. Dopo un paio di ore l’anziano è morto. Invece sono stati inutili i soccorsi per l’altro ospite della Residenza Samnium, deceduto improvvisamente per un arresto cardiaco.

Ieri erano spirati anche tre pazienti ricoverati al Cardarelli (un 66enne di Termoli in Rianimazione e due ricoverati in Malattie Infettive). Sono dunque 6 i decessi in poche ore. Salgono pertanto a 51 le vittime della pandemia in Molise, l’ennesima tra i più fragili – gli anziani – cui la malattia determinata dal Sars-Cov-2 toglie l’ultima, importantissima, ‘fetta’ di vita e che rischia di tramutarsi in una strage, troppo spesso accompagnata da indifferenza.