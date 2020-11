Nelle scorse ore il Molise ha registrato un altro decesso legato alla malattia Covid-19. Un uomo di 66 anni originario di Palata ma residente a Termoli ha perso la vita mentre era ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Le sue condizioni erano gravi e nonostante le cure all’interno del reparto non ce l’ha fatta. Il decesso segue le tre vittime registrate soltanto due giorni fa e porta il tragico conto a quota 46 vittime nella nostra regione da quando è iniziata l’epidemia da Sars-Cov-2.

Ma nella notte sono morte anche altre due persone di età avanzata, ospiti della Residenza per anziani di Vinchiaturo.

Ambedue erano positivi al covid ma asintomatiche, tant’è che per loro non erano state necessarie particolari cure né il ricovero in ospedale. Uno dei due, inoltre, pare sia morto a causa di un arresto cardiaco. E’ chiaro che la concomitanza con la positività al virus Sar-Cov2 imporrà alle autorità sanitarie di dover procedere con i necessari accertamenti utili a chiarire la causa delle due morti.

Il sindaco di Vinchiaturo, Luigi Valente, nell’annunciare quanto accaduto presso la Casa di riposo del paese e il la positività al virus riscontrata in due bambini (asintomatici) che non frequentano la scuola di Vinchiaturo ma un istituto di Campobasso, ha ricordato alla popolazione di essere cauta e rispettare tutte le norme in vigore per evitare l’ulteriore diffusione del contagio. “Mi pesa dovervi dire – scrive in un post il primo cittadino – che con buona probabilità potranno essere accertati, a seguito di tampone, altri casi di persone positive nei prossimi giorni all’interno della nostra comunità. E’ indispensabile dunque rispettare tutte le norme di sicurezza”.

Desta una certa impressione inoltre il fatto che se la cosiddetta prima ondata, fra metà marzo e inizio giugno, aveva fatto registrare 23 decessi, la recrudescenza del virus, da molti indicata come seconda ondata, ne ha fatti segnare altrettanti nell’arco di due mesi ed è possibile che il numero vada ad aumentare.

Attualmente altre 7 persone risultano ricoverate in Terapia Intensiva e ben 34 in Malattie Infettive, numeri che preoccupano riguardo alla tenuta del sistema sanitario regionale.