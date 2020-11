Un alunno di Campomarino dell’Istituto Comprensivo è risultato positivo al nuovo coronavirus pertanto il sindaco Piero Donato Silvestri ha firmato l’ordinanza con cui decreta la chiusura delle scuole cittadine nei giorni 4, 5, 6 e 7 novembre, ovvero da domani fino a sabato compreso.

Una ordinanza (la n. 47 del 3 novembre) contingibile e urgente per la tutela sanitaria con cui si dispone la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, del comune costiero. L’ordinanza è motivata dalla considerazione che “il caso rilevato in ambito scolastico rappresenta un potenziale cluster familiare o comunitario non potendosi escludere casi correlati” e dal fatto che “non risulta possibile effettuare la puntale ricostruzione della catena del contagio”.

Una decisione simile era stata presa nella serata di ieri 2 novembre dal sindaco di Larino: nel comune frentano si è appurata la positività di diversi alunni che hanno fatto propendere il primo cittadino e il dirigente scolastico – di concerto con l’Asrem – per la chiusura fino a data da destinarsi di tutti i plessi scolastici.

A Termoli invece sei docenti (‘a scavalco’, come si dice tecnicamente, su due istituti comprensivi) sono stati posti in isolamento dall’istituto Schweitzer, mentre un docente della primaria ‘Pantano basso’ è in auto isolamento. È stata attivata la didattica a distanza per la primaria e per le medie ma solo per i docenti.

A Guglionesi è in quarantena un docente risultato positivo.

Scuole chiuse a Colli al Volturno, Fornelli e Montaquila fino al prossimo 7 novembre: sono in quarantena tre docenti entrati in contatto con alunni positivi e un ata (per contatto familiare). Prorogata la chiusura dei plessi di Rocchetta a Volturno e Sant’Agapito-Longano.

E’ stato rilevato il virus anche in un insegnante della scuola di Civitanova del Sannio.

Quanto a Isernia, il sindaco Giacomo D’Apollonio ha disposto per motivi precauzionali e per procedere alla sanificazione dei locali interessati, la sospensione, per domani 4 novembre, dell’attività didattica nella scuola Primaria e dell’Infanzia (edificio “Azzurro”) e nella scuola secondaria di I° grado (edificio “Tagliente”) nel quartiere di San Lazzaro, appartenenti entrambe all’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”.

L’ordinanza si è resa necessaria poiché il Dirigente scolastico competente ha segnalato la positività al Covid d’un docente e d’uno studente.

Inoltre sempre con ordinanza – per motivi precauzionali – è stata disposta la sospensione dell’attività amministrativa degli uffici della segreteria dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di corso Garibaldi, per i giorni 4 e 5 novembre. Con il medesimo atto, il sindaco ha altresì disposto la sanificazione di tutti gli ambienti interessati. “L’ordinanza si è resa necessaria stante la positività al Covid di un docente del predetto istituto, incaricato di compiti organizzativi e amministrativi”.