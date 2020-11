Riapriranno martedì 3 novembre ma non per tutti le scuole di Petacciato, chiuse dallo scorso 28 ottobre in via precauzionale dal sindaco dopo la comunicazione dell’Asrem della positività al coronavirus di un bambino della scuola Primaria con contatti diretti nelle scuole dell’Infanzia e nella Secondaria di Primo grado.

Dopo che la sanificazione dei tre plessi è stata effettuata e visti i continui e costanti contatti con la Asrem e con il dirigente scolastico, il sindaco Roberto Di Pardo ha reso noto che “dal giorno 3 novembre la scuola sarà regolarmente aperta ad eccezione delle seguenti classi: 1B Primaria; 5B Primaria; 2B Secondaria Primo Grado; Sezione n. 4 Scuola dell’Infanzia, le quali resteranno chiuse in via precauzionale per i giorni del 3 e 4 novembre”.

Intanto è prevista per lunedì 2 novembre l’effettuazione dei tamponi agli alunni che sono ritenuti contatti diretti del bambino trovato positivo una settimana fa.