Altri due magistrati positivi al coronavirus, chiusa anche la Procura di Campobasso

Altri due magistrati della procura della Repubblica di Campobasso sono risultati positivi al coronavirus. IL Covid, dunque, continua a diffondersi a macchia d’olio.

Dopo il caso di positività riscontrato nei giorni scorsi e che riguarda una guardia giurata, oggi la notizia di altri due contagi nel palazzo giustizia del capoluogo. Riscontri che hanno imposto provvedimenti di emergenza per salvaguardare gli altri dipendenti e coloro che in questi giorni hanno frequentato le aule del tribunale.

Dunque per la giornata di domani – martedì 10 novembre – l’ufficio della Procura di Viale Elena resterà chiuso al pubblico mentre il personale in servizio svolgerà il proprio lavoro in regime di smart working.

Domani saranno saranno sanificati tutti gli uffici dell’ultimo piano del Palazzo di giustizia, dove ha sede appunto la Procura e sarà vietato l’accesso a partire dalle 14.

Inoltre tutti i dipendenti degli uffici in questione che hanno avuto contatti stretti con le persone interessate dal contagio, sono state chiamate a rivolgersi al proprio medico per avere indicazioni in merito alla necessità di essere sottoposti al tampone orofaringeo.