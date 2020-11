Il Tribunale di Isernia sarà chiuso fino al prossimo 7 novembre. È di ieri – 31 ottobre – la decisione alla luce dei 12 nuovi contagi rilevati dalle autorità sanitarie. Tra i nuovi positivi c’è una persona dell’ufficio del giudice di pace di Isernia che si trova all’interno del palazzo di giustizia e due vigilantes che operano sempre all’interno dello stesso edificio.

Il tribunale dunque chiude in attesa dell’esito di alcuni tamponi. L’ulteriore diffusione del contagio è motivo di preoccupazione: “E’ un numero di positivi elevato rispetto alle piccole dimensioni di questo Palazzo di Giustizia”, riferiscono dal Tribunale.

Quindi la chiusura, già stabilita lo scorso 25 ottobre, è stata prorogata così come condiviso dal presidente del Tribunale di Isernia Vincenzo Di Giacomo e dal procuratore della Repubblica di Isernia Carlo Fucci, oltre che dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Isernia Maurizio Carugno.

“Il Palazzo di Giustizia di Isernia – è stato disposto – resterà chiuso fino al prossimo sabato 7 novembre incluso, salva la costituzione di appositi presìdi per gli atti indifferibili che richiedono la presenza indispensabile ed i relativi componenti, come da separati provvedimenti del presidente del Tribunale, del procuratore della Repubblica e del presidente dell’Ordine forense. I magistrati del tribunale, nonché degli uffici del Giudice di Pace di Isernia Venafro, Agnone Castel San Vincenzo procederanno al rinvio delle udienze fissate fino al 7 novembre incluso”.

Attivato Inoltre lo smart working per il personale amministrativo in servizio effettivo del Tribunale, della Procura della Repubblica di Isernia, dell’ufficio del giudice di pace e dell’Unep. Così come continueranno a svolgere ogni attività espletabile da remoto tutti i magistrati togati e onorari.

Inoltre per motivi precauzionali e quale intervento di profilassi sanitaria, il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha fatto effettuare oggi (1 novembre) la totale sanificazione dei locali della sede comunale di Palazzo san Francesco e della sede distaccata dell’Area Tecnica in piazzale Michelangelo. Per le stesse ragioni, su disposizione del sindaco, ieri si è proceduto alla sanificazione di alcuni ambienti del Liceo “Vincenzo Cuoco” in via Leopardi.