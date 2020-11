Alunni e prof. positivi al coronavirus, chiuse tutte le scuole a Larino. Raffica di casi fra gli studenti – gli AGGIORNAMENTI

Ci sarebbero almeno 10 alunni positivi nelle scuole di Larino. Il dato è emerso nelle ultime ore e ha spinto il sindaco Pino Puchetti, dopo riunione del Coc, alla chiusura di tutti i plessi comunali.

Al momento si sa che 9 contagi sono emersi alla scuola Primaria, ma diversi altri si riferirebbero ad altri istituti larinesi. Inoltre l’Asrem sta lavorando alla ricostruzione dei contatti dei bambini trovati positivi al coronavirus e fra questi ci sono chiaramente tanti altri bambini, fratelli e amici dei contagiati.

Da qui la decisione della chiusura totale fino a data da destinarsi delle scuole dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di Primo grado. È stata attivata la Didattica a distanza, quindi, per le scuole dell’obbligo a Larino.

Intanto diversi altri positivi erano stati rilevati in altre scuole del Molise, da Termoli a Isernia.

DUE POSITIVI NELLE SCUOLE SUPERIORI DI CAMPOBASSO

Altri due casi di contagio sono stati accertati negli istituti superiori di Campobasso: parliamo del ‘Pilla’ e del liceo artistico ‘Manzù’.

Lo studente del Ragioneria era già in isolamento: non partecipava alle attività didattiche in presenza dallo scorso 21 ottobre, mentre l’altro giovane dell’Artistico e positivo era assente dallo scorso 26 ottobre. In quest’ultimo caso è stato stabilito l’isolamento fiduciario per la classe di appartenenza e per il personale docente interessato oltre alla sanificazione degli ambienti scolastici.

Novità anche per la scuola di Ferrazzano dove è stata prorogata per altri 2 giorni – fino al 4 novembre – la sospensione delle attività didattiche della sezione C dell’Infanzia, in attesa dell’esito dei tamponi effettuati da alunni e docenti.

CHIUSA UN’ALTRA SCUOLA A ISERNIA

Stop alle lezioni in presenza in due classi della primaria dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Isernia dopo che è stata riscontrata la positività di due alunni. Attivata dunque la didattica a distanza fino a nuove disposizioni

SI TORNA IN CLASSE A SAN MARTINO E PORTOCANNONE

Invece a Portocannone e San Martino in Pensilis domani 3 novembre riprenderanno le lezioni in presenza alle scuole medie dell’Istituto John Dewey, precedentemente sospese per via della positività di una insegnante.

Tutti negativi i tamponi su alunni e docenti, a comunicarlo sono i primi cittadini di entrambi i comuni che condividono l’Istituto Omnicomprensivo.

“Si informa la Cittadinanza che i tamponi eseguiti a titolo precauzionale sui ragazzi venuti a contatto con il docente risultato positivo giorni fa al Covid 19, hanno avuto tutti esito negativo.

Per questa ragione, come già comunicato ai genitori dalla Dirigente Scolastica, le lezioni da domani riprenderanno in presenza; nella giornata di domani verrà quindi revocata l’ordinanza sindacale che disponeva la chiusura temporanea della Scuola Media”.

Seguono aggiornamenti