I lavori sono stati ultimati la scorsa notte: al terzo piano dell’ospedale Cardarelli di Campobasso sarà possibile ricoverare altri 17 malati covid. Gli ultimi posti letto realizzati nell’ala che ospitava il reparto di Pediatria si aggiungono in pratica ai 37 già esistenti: 9 al piano terra, 12 nell’ex Urologia e altri 16 creati in corrispondenza dell’ex reparto di Otorinolaringoiatria e dell’ex Neurochirurgia. 54 in totale.

Il potenziamento di Malattie Infettive nel nosocomio del capoluogo, annunciato dal direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale Oreste Florenzano a Telemolise, evidenzia l’aumento esponenziale delle ospedalizzazioni, una delle dirette conseguenze dell’alto numero dei contagi registrati nelle ultime settimane anche nella nostra regione. Per evitare l’esaurimento dei posti letto per i pazienti covid, quasi agli sgoccioli alla luce dei recenti ricoveri, Asrem è dovuta correre ai ripari. “Ho dovuto insistere con la ditta per completare nel più breve tempo possibile i lavori”, ha ammesso lo stesso Florenzano in tv. “Ringrazio gli operai per il loro impegno e affinchè terminassero i lavori”.

Nell’ospedale i posti letto per i pazienti covid ieri erano quasi al limite.

Come emerso dal bollettino diramato dalla stessa azienda sanitaria, ieri (6 novembre) otto persone sono state trasferite al Cardarelli dove su 42 malati ben 34 si trovano nel reparto di Malattie Infettive (17 sono della provincia di Campobasso, 14 di quella di Isernia e 3 di fuori regione) sui 37 disponibili. Ovviamente fino alla scorsa notte. Quindi il surplus di 17 unità create in Pediatria era fondamentale per fronteggiare l’emergenza sanitaria, che si sta aggravando di giorno in giorno, ed evitare la saturazione dei posti letti destinati a coloro che sviluppano una malattia dopo aver contratto l’infezione da nuovo coronavirus.

“Noi abbiamo una possibilità di agire a fisarmonica e quindi di reagire alle circostanze – ha spiegato Florenzano parlando delle unità disponibili di Malattie Infettive – perché sappiamo benissimo che, a fronte di un elevatissimo numero di sintomatici, possiamo aver bisogno di maggior posti letto”. Tuttavia, ha aggiunto, “questo non deve gettare nessuno nel panico perché adesso siamo in grado di gestire ulteriori posti letto”.

E pensare che poco più di 10 giorni fa c’era stato il primo ampliamento di Malattie Infettive: 12 posti letto in più che sono stati occupati nel giro di pochissimo tempo.

Ad ogni modo il reparto di Pediatria è pienamente operativo ed è stato spostato in un’altra ala sempre interna al Cardarelli, un ospedale che resta il cuore della sanità regionale nonostante la sempre più spiccata ‘vocazione’ alla cura dei pazienti covid. Il nosocomio sta vivendo uno ‘stravolgimento’ continuo e senza precedenti. Tutto in attesa dei lavori per realizzare il padiglione covid previsto nell’ex hospice che si trova in prossimità del presidio sanitario di contrada Tappino e finanziato con i soldi del Governo.