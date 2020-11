Al Gemelli Molise visite ed esami gratuiti per la prevenzione del tumore della tiroide

Termoli

Il racconto di una giovane mamma che per la seconda volta in poche settimane si è dovuta recare a Termoli per sottoporsi – lei e il figlio – al tampone faringeo. L’equipe di infermieri lavora in condizioni difficili in un piccolo locale, ma la gentilezza e la disponibilità di Mimmo e dei suoi colleghi danno un volto umano a una procedura che risente di lungaggini e problemi organizzativi.