A14, poiana ferita in corsia di sorpasso. Salvata dagli agenti della Polstrada

I dati della camera di commercio

Previsioni occupazionali nere per effetto dei decreti di ottobre che hanno messo in semi lockdown l'Italia intera: in Molise, rispetto al 2019, ci saranno 830 assunti in meno questo mese. Turismo, ristorazione e accoglienza sono i comparti più in sofferenza, ma c'è anche chi beneficerà delle conseguenze della pandemia come i servizi alla persona e il settore costruzioni. In crescita la domanda di laureati.