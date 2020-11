A Santa Croce secondaria di I grado chiusa per 10 giorni. AGGIORNAMENTI

Il sindaco di Santa Croce di Magliano, Alberto Florio, ha emanato un’ordinanza con la quale ha disposto la “sospensione in via precauzionale delle attività didattica in presenza dell’Istituto Omnicomprensivo, scuola secondaria di primo grado, per consentire l’indagine epidemiologica e per gli interventi di sanificazione e igienizzazione dello scuolabus”.

Lo scopo della decisione è quello di “consentire il tracciamento dei contagi e l’effettuazione dei tamponi da parte delle autorità sanitarie”. Dunque, gli studenti della secondaria di secondo grado hanno stoppato la didattica in presenza per passare a quella a distanza, fino al 28 novembre.

Altri casi simili si riscontrano in altre scuole. A Campobasso, presso l’Istituto comprensivo ‘D’Ovidio’, si è deciso di sospendere le lezioni in alcune classi della primaria di via Berlinguer: è stato riscontrato un caso di positività.