A Natale regala un buono in Boutique… del Pesce. Garantisce Ardò

Il regalo utile? Quello che si mangia, anzi si gusta con il suo profumo più genuino e la sua esplosione di sapori radicati alla tradizione. L’idea più originale e utile per i regali natalizi arriva dalla Boutique del Pesce di Francesco Ardò, in Corso Fratelli Brigida. Il giovane titolare della pescheria propone infatti per questo Natale sicuramente “diverso”, in cui bisogna ripensare non solo le nostre abitudini ma anche le nostre priorità, buoni regalo convertibili in pesce freschissimo e certificato in ogni passaggio.

Sono disponibili presso l’attività buoni per tutte le tasche che valgono sull’acquisto di tutto il pescato garantito dallo stemma Ardò e dal motopschereccio Miante, una sicurezza di qualità e fiducia. L’iniziativa propone buoni da 20, 30, 40 e 50 euro da regalare a parenti, amici, conoscenti, i quali potranno scegliere direttamente cosa riportarsi a casa e selezionare in base ai gusti e ai piatti preferiti le tipologie ittiche di cui la pescheria è fornita, avendo la certezza di contare su prodotti locali e di eccellenza.

Mai come quest’anno di difficoltà e rinunce il regalo acquista un valore assoluto e si inserisce fra le scelte utili. E mai come quest’anno è importarsi orientarsi su prodotti che sostengono la nostra economia, il mercato locale, le attività del territorio. Cosa c’è di meglio allora del pesce fresco dell’Adriatico, pregiato e dal sapore inconfondibile, re incontrastato delle tavolate natalizie?

La proposta della famiglia Ardò è una idea alternativa pensata per la popolazione termolese e bassomolisana, e in modo particolare per i giovani che amano il pesce a determinate condizioni e in determinate declinazioni, soprattutto crostacei e molluschi. Grazie ai buoni regalo si può scegliere il prodotto più gradito, e imbandire la tavola domestica preparandola a pranzi e cene all’insegna della genuinità, fedeli al vero spirito natalizio e alla tradizione culinaria termolese che il motopeschereccio Miante porta avanti da sempre. L’imbarcazione di famiglia, che non ha smesso un solo giorno di lavorare nemmeno durante il lungo lockdown, e che anzi è stata la prima a uscire in mare nella flottiglia locale, è la migliore garanzia di qualità e sicurezza.

La Boutique del Pesce

C.so Fratelli Brigida, 46 – 86039 Termoli

Info e prenotazioni – 342 1244436

La Boutique del Pesce è anche su Facebook e Instagram