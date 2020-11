A 78 anni muore Vincenzo Di Grezia: è stato sindaco di Campobasso e dirigente della Regione

Si è spento questa mattina – 11 novembre – all’età di 78 anni l’ingegnere Vincenzo Di Grezia, storico esponente della Democrazia Cristiana di Campobasso. Ha iniziato la sua carriera politica con Adolfo Colagiovanni, ex segretario del partito nonchè presidente della Regione tra il 1984 e il 1985. Poi l’elezione a palazzo San Giorgio. Nel Municipio di Campobasso è stato eletto prima consigliere comunale e poi assessore, infine è diventato sindaco del capoluogo tra il 1992 e il 1995.

Non è mai stato consigliere regionale ma nel 2009, durante l’ex governo targato Michele Iorio, è stato scelto come direttore generale della Regione Molise oltre che responsabile del terremoto in fatto di ricostruzione. Tra gli ultimi incarichi la presidenza del consiglio di amministrazione della società Autostrade del Molise spa che si sarebbe dovuta occupare della realizzare dell’importante infrastruttura che avrebbe dovuto collegare San Vittore a Termoli.

Ma nella sua vita c’è stato anche il calcio: Di Grezia è stato difensore nelle fila del Campobasso calcio. si era formato nella scuola di Mario Frontealta nella Libertas con cui giocò da calciatore prima di passare al Campobasso.

La sua morte, legata a problematiche che non c’entrano nulla con il virus terribile di questo periodo, è sopraggiunta in maniera abbastanza repentina, creando sconcerto e dolore fra i tanti che lo hanno conosciuto e hanno collaborato con lui in città e in Molise.

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e con lui l’intera Amministrazione comunale, il presidente del Consiglio, Antonio Guglielmi e tutti i Consiglieri comunali, esprimono, anche a nome della comunità cittadina, il più profondo cordoglio per la dipartita dell’ingegnere Vincenzo Di Grezia, ex sindaco di Campobasso dal 1992 al 1995.

“L’Amministrazione comunale tutta si stringe intorno alla famiglia Di Grezia in questo momento di dolore, per ricordare la figura politica e professionale dell’ex sindaco e l’impegno da lui profuso per la sua città”, ha dichiarato il sindaco Gravina non appena è venuto a conoscenza della notizia.

(foto tratta dal libro di Gennaro Ventresca Gente di Campobasso)