OGGI MENO CONTAGI MA MENO TAMPONI

I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di lunedì 9 novembre seguono il trend dei giorni scorsi, purtroppo. Oggi meno contagi ma molti meno tamponi. A fronte di 396 test molecolari effettuati, 48 i nuovi positivi.

IL QUADRO COMPLESSIVO

Ci sono molti ricoveri in più, a dimostrazione che i timori paventati nei giorni scorsi sulla pressione che grava sul centro covid del Cardarelli sono più che fondati. Praticamente al completo i posti letto, al netto dei nuovi, ricavati in urgenza l’altra notte nel reparto di pediatria. I dati numerici del bollettino dicono che i ricoveri sono complessivamente 51 ma non tengono conto, in questa fase, di pazienti ricoverati in strutture diverse dal nosocomio di Campobasso, come per esempio il San Timoteo di Termoli. Si tratta di persone in attesa di tampone molecolare, che vanno a occupare il reparto di medicina d’urgenza dove medici e infermieri Sono in forte affanno. La situazione del Molise rispecchia quella nazionale, che vede gli ospedali sotto fortissima pressione.

Intanto anche oggi i dati relativi ai decessi sono drammatici. Quattro le persone morte nelle ultime 24 ore. Complessivamente il numero di vittime da Covid in Molise è salito a 56.

ELENCO DEGLI ATTUALI POSITIVI NEI COMUNI DEL MOLISE (Apri e guarda)

Elenco positivi 9 novembre

POSITIVO IL 12% DEI TAMPONI. TERMOLI +10. 5 CASI NEL CARCERE DI LARINO

Sono 48 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi dall’Azienda sanitaria molisana. Un numero inferiore rispetto a quelli a cui eravamo abituati, ma che si spiega con il basso numero di tamponi effettuati, tra ieri e oggi solo 396. Il tasso dei positivi rapportato al numero di test è del 12,1%.

Nella nostra regione ieri erano stati registrati 99 casi a fronte di 877 tamponi, con un tasso di positività intorno all’11%.

Anche oggi è Termoli la città con il numero più importante di nuovi casi: sono 10 e portano la cittadina adriatica a 114 casi complessivi. Ma ci sono anche 5 casi nel carcere di Larino. 4 contagi anche a Campobasso e Petacciato, e poi 3 rispettivamente ad Isernia e a Larino paese. 2 casi ciascuno a Colletorto, Campomarino, Oratino e Rotello. Infine un caso di contagio riscontrato a Campodipietra, Carovilli, Carpinone, Castellino del Biferno, Macchia Valfortore, Miranda, Montecilfone, Morrone del Sannio, Petrella e Venafro. C’è infine un caso da fuori regione (Pecetto Torinese).

Oggi + 9 RICOVERI IN INFETTIVE, REPARTO SEMPRE PIU’ SOTTO STRESS

Sono 9 i nuovi ricoveri odierni in Malattie Infettive, reparto del Cardarelli che ogni giorno si riempie sempre più di pazienti Covid. Nella stessa giornata 4 persone lì ricoverate sono decedute. Pertanto al momento in reparto i posti letti occupati ammontano a 44. E poi ci sono 8 pazienti in Terapia Intensiva. I nuovi ricoveri provengono da Nord a Sud della regione. tre sono di Campobasso, uno di Isernia, uno di Cantalupo nel Sannio, uno di Capracotta. Tre i pazienti del Basso Molise, provenienti rispettivamente da Termoli, Portocannone e Guglionesi.

DALLA PROTEZIONE CIVILE MEDICI E INFERMIERI EXTRA PER POTENZIARE TAMPONI E TRACCIAMENTO

Sono stati contrattualizzati oggi 8 novembre 6 medici e 2 infermieri provenienti dal bando della Protezione Civile che saranno impiegati per effettuare i tamponi e potenziare il tracciamento dei contatti. La notizia è stata data su Facebook dal dg Asrem Oreste Florenzano. La situazione relativa all’elevato numero di tamponi in attesa di essere effettuati sta creando infatti una raffica di disagi, unitamente alla ricostruzione dei contatti a rischio che cominciano a essere talmente numerosi da mandare in tilt il sistema.

I DATI NAZIONALI

Nella giornata di oggi il bollettino quotidiano del Ministero della Salute ha reso noto che ci sono stati 25.271 nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono state 356. Inferiore però rispetto a ieri il numero dei tamponi eseguiti, oggi 147.725 contro i 191.144 di ieri.

Ieri c’erano stati 32.616 positivi e i morti erano stati 331. Il rapporto positivi/tamponi è quasi identico a quello di ieri (oggi 17,1% vs 17,06% di 24 ore fa).

Oggi sono stati necessari anche 100 nuovi ricoveri nelle terapie intensive (ieri +115), per un totale arrivato a 2.849 posti letto. I ricoveri ordinari sono stati 1.196 in più (ieri +1331).