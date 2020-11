Oggi in Molise si registrano 99 casi a fronte di 877 tamponi, pari a un tasso di positività intorno all’11%. Ci sono però anche due nuovi decessi e quattro nuove ricoveri in Infettive. Per fortuna ci sono anche tre dimissioni ospedaliere e ben 77 guarigioni.

UN NUOVO DECESSO IN OSPEDALE, 94ENNE DI POGGIO SANNITA MUORE PER COVID

La giornata odierna registra un nuovo decesso, purtroppo. Una donna 94enne di Poggio Sannita ricoverata all’ospedale Cardarelli nel reparto di malattie infettive non ce l’ha fatta nella difficile battaglia contro il virus e le sue complicazioni a livello respiratorio. Il decesso è stato comunicato dalla azienda sanitaria regionale. Sono 52, considerando anche gli anziani morti all’interno delle case di riposo negli ultimi giorni (e anche questa notte,) le vittime del virus che in questa seconda ondata si sta rivelando più letale e deleterio rispetto ai mesi di marzo e aprile nel nostro territorio. Prova ne sono anche i ricoveri, che continuano a salire.

LA SITUAZIONE AD OGGI 8 NOVEMBRE

In Molise ci sono 1682 persone attualmente positive al Sars-Cov-2. Di queste oltre 1600 sono asintomatiche e dunque isolate a domicilio. Ci sono però 47 persone ricoverate al Cardarelli, tra cui 7 in Terapia Intensiva. Da rilevare come, per alcune fonti ospedaliere, le ospedalizzazioni ordinarie per il Covid-19 sarebbero anche di più.

I POSITIVI COMUNE PER COMUNE. CLICCA QUI SOTTO PER VISUALIZZARE L’ELENCO

8 NOVEMBRE elenco positivi COMUNE PER COMUNE

I PAESI CON PIù CONTAGI OGGI

Il numero maggiore di positivi anche per la giornata di oggi si registra a Termoli, Campobasso e Isernia. Sono 17 i contagiati nel capoluogo di regione (appartenenti a cluster noto), 19 invece a Termoli. È di 11 positivi il bilancio per la città di Isernia.

Ma aumenta la diffusione del virus anche nei piccoli centri. Sale ad 8 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Vinchiaturo.

Tre nuovi positivi a Petacciato, Bojano, Petacciato e Venafro. Inoltre ci sono anche 2 casi a Carpinone, Colletorto, Guglionesi, Montenero, Pozzilli e San Polo Matese.

RICOVERI E DIMISSIONI

Oggi in Malattie Infettive sono arrivati quattro ricoveri. Due provengono da fuori regione, precisamente da San Marco La Catola. Uno invece è un anziano ospite della casa di riposo di Montaquila (dove è scoppiato un nuovo cluster) e un altro ancora giunge da Pietrabbondante. Ci sono contestualmente però anche 3 dimissioni dallo stesso reparto: sono stati giudicati clinicamente guariti un paziente di Riccia, uno di Santa Croce di Magliano e uno di Sant’Agapito.

FOCOLAIO NELLA CASA RIPOSO MONTAQUILA, ORA SONO 6 I CLUSTER CHE MINACCIANO GLI ANZIANI

C’è una forte preoccupazione anche a Montaquila, provincia di Isernia, per il focolaio all’interno della casa per anziani e residenza sanitaria Salubritas. E i positivi sono al momento 24, dei quali 17 ospiti e 7 dipendenti tra amministrativi e sanitari. Gli anziani sono stati isolati in una area definita reparto covid con due medici a disposizione. Il sindaco Marciano Ricci ha prorogato l’ordinanza di chiusura delle scuole, comunicando alla popolazione la necessità di rispettare il più possibile le misure di sicurezza. Ma la situazione all’interno della casa di riposo è seria, tanto più che va ad aggiungersi ai focolai di altre cinque strutture al momento ancora attivi. Si tratta delle case di riposo di Oratino, Sesto Campano, Isernia, Portocannone (dove tuttavia la maggior parte degli ospiti positivi sembrerebbe in fase di guarigione) e infine Vinchiaturo, dove si registra la situazione più drammatica e dove nelle ultime ore sono stati 3 i decessi di altrettanti ospiti positivi al nuovo coronavirus.

77 GUARITI, 16 A BOJANO E 12 A COLLETORTO

Numeri importanti oggi sul fronte dei pazienti dichiarati formalmente guariti con tampone. Sono 77 complessivamente, distribuiti in numerosi comuni della regione Molise. 16 persone fuori dal virus nella sola Bojano, dove scende il numero delle attuali positivi. 12 guariti a Colletorto, 7 invece a Campobasso. E ancora, 2 a Petacciato e 3 a Riccia, per citare qualche comune fra i molti nei quali si sono registrate guarigioni.

I DATI NAZIONALI

Nella giornata di oggi il bollettino quotidiano del Ministero della Salute ha reso noto che ci sono stati 32.616 nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono state 331. Inferiore però rispetto a ieri il numero dei tamponi eseguiti, oggi 191.144 contro i 231.673 di ieri.

Ieri c’erano stati 39.811 positivi e i morti erano stati 425. Il rapporto positivi/tamponi è passato al 17,06 % dal 17,18% di 24 ore fa.

Oggi sono stati necessari anche 115 nuovi ricoveri nelle terapie intensive (ieri +119), per un totale arrivato a 2.749 posti letto. Tradotto in cifre significa che, sui 7.514 posti complessivi, il 36.6% (+1.5% rispetto a ieri) è ad oggi occupato. I ricoveri ordinari sono stati 1331 in più (ieri +1104), raggiungendo quota 26.440. Ovvero, sui 53.223 posti complessivi, il 49.7% (+2.5% rispetto a ieri) è occupato.