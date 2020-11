IN 24 ORE 3 DECESSI IN OSPEDALE E 2 NELLE CASE DI RIPOSO

Nelle ultime 24 ore altri 3 decessi di pazienti affetti da covid-19 nell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Un numero da brividi, che si somma ai casi precedenti e porta il numero delle vittime a 48. Numero al quale però bisognerebbe aggiungere i due nuovi casi di decesso registrati sempre tra la notte e la mattinata odierna all’interno della casa di riposo per anziani di Vinchiaturo, dove c’è uno dei focolai più importanti del territorio. Sono perciò 50, complessivamente, le vittime del covid in Molise, numero che assorbe anche persone asintomatiche la cui condizione clinica è bruscamente precipitata. L’Asrem, nel bollettino odierno (7 novembre), dà conto di 3 decessi. Uno è riferito all’uomo di 66 anni di Termoli che era ricoverato in Terapia intensiva.

Gli altri due sono rispettivamente residenti di Montaquila e di Sant’Elia Fiumerapido (provincia di Frosinone), ricoverati nel reparto di Malattie infettive. È un brusco e drammatico precipitare generale della situazione quello che il Molise si trova a vivere in queste ore. Le notizie sono ancora parziali, nell’attesa dei cosiddetti controlli sui dati. Tuttavia non sembrano esserci dubbi sul fatto che i due deceduti a Vinchiaturo, all’interno della casa di riposo, avessero contratto il virus.

I 2 DECESSI ALLA RESIDENZA SAMNIUM DI VINCHIATURO

Uno era originario di Roma, l’altro di Sepino. E le loro condizioni di salute sono bruscamente precipitate nelle scorse ore fino a quando si sono spenti: queste le prime informazioni che trapelano sugli anziani ospiti della struttura di Vinchiaturo che hanno perso la vita oggi. Uno dei due anziani avrebbe avuto una violenta crisi respiratoria e reso necessario l’intervento urgente dell’ambulanza del 118. Il personale sanitario, una volta giunto sul posto e accertate le gravissime condizioni dell’anziano, avrebbe chiesto la disponibilità di un ricovero all’ospedale Cardarelli per consentire le migliori cure che avrebbero potuto salvare la vita al paziente, in crisi respiratoria. Tuttavia, di fronte alla richiesta di ricovero, dal nosocomio è arrivato un rifiuto. Sembra infatti che i nuovi posti allestiti al terzo piano, al posto del reparto di Pediatria, non fossero stati attivati e non c’era posto. Dopo un paio di ore l’anziano è morto.

Invece sono stati inutili i soccorsi per l’altro ospite della Residenza Samnium, deceduto improvvisamente per un arresto cardiaco.

42 RICOVERATI PER COVID: OGGI ALTRI 11

È il dato più preoccupante, che incute ancora più timore dei decessi, che pure sono arrivati a cifre record purtroppo. Parliamo dei ricoveri nell’unico ospedale Covid del Molise, il Cardarelli di Campobasso. Oggi, dopo le cifre di ieri che hanno fatto salire vertiginosamente il numero dei pazienti che hanno bisogno di cure ospedaliere, ce ne sono stati altri undici.

Tre invece le dimissioni, per un totale di posti letto attualmente occupati al Cardarelli di Campobasso, tra Malattie infettive e il nuovo reparto ricavato in fretta e furia durante la scorsa notte per fronteggiare l’emergenza, pari a 40. A questo numero bisogna aggiungere i 7 pazienti che si trovano nella Terapia intensiva. Erano otto fino alla notte scorsa, quando un uomo di 66 anni di Termoli, intubato per le gravissime conseguenze della malattia sul suo organismo, ha perso la vita. E ricoverati di oggi arrivano da tutta la regione, da Termoli a Campobasso fino a Isernia, Petacciato, Santa Croce di Magliano, Venafro, Castelpetroso, Busso, Bojano, Roccasicura.

I POSITIVI

Sono state 87 le nuove diagnosi su 701 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività (rapporto tra positivi su tamponi processati) oggi è del 12,41% (ieri era del 17.4%)

Ieri in Molise c’erano state 153 nuove positività su 879 tamponi. Il tasso di positività (rapporto tra positivi su tamponi processati) ieri era del 17.4%.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 7 NOVEMBRE

– 1664 i casi attualmente positivi (863 nella provincia di Campobasso, 790 in quella di Isernia e 11 di altre regioni)

– 2442 sono i tamponi positivi (1457 nella provincia di Campobasso, 949 in quella di Isernia e 36 di altre regioni)

– 65390 i tamponi eseguiti di cui 58575 negativi. 4466 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 45 ricoverati: 38 in Malattie Infettive (17 della provincia di Campobasso, 14 di quella di Isernia e 7 di fuori regione) e 7 in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 4 della provincia di Isernia)

– Sono 1619 i pazienti in isolamento domiciliare (1594) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (22) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (3)

– 730 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (569 della provincia di Campobasso, 140 di quella di Isernia e 21 di altre regioni)

– 48 i pazienti deceduti con Coronavirus (25 della provincia di Campobasso, 19 di quella di Isernia e 4 di altra regione)

– 945 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (375 Bojano, 254 Larino e 316 Venafro)

– 1487 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

I DATI NAZIONALI

Nella giornata di oggi il bollettino quotidiano del Ministero della Salute ha reso noto che ci sono stati 39.811 nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, Le vittime sono state 425. I tamponi eseguiti sono stati 231.673.

Ieri c’erano stati 234.245 tamponi e 37.809 positivi. I morti erano stati 446. Il rapporto positivi/tamponi è passato al 17,22% dal 16,14% di 24 ore fa.

Oggi sono stati necessari anche 119 nuovi ricoveri nelle terapie intensive e 1.104 ricoveri ordinari.