TASSO DI POSITIVITÀ ALL’11,8%, COMUNI CON PIÚ CASI TERMOLI E CERCEMAGGIORE

Sono 108 i nuovi positivi emersi a fronte di 910 tamponi. Il tasso di positività è sotto il 12% (ieri era al 12,5%). Ancora Termoli tra i comuni che registrano più casi, oggi sono 14 in più. Segue Cercemaggiore che segna un +10, poi il capoluogo con altri 9 contagi. 8 casi a Larino e San Martino in Pensilis, 6 invece a Trivento. Poi ancora Basso Molise, dove ci sono 7 casi a Guglionesi, 5 casi a Montenero di Bisaccia. 4 casi a Civitanova del Sannio, 3 a Pesche e Venafro. Infine due casi ciascuno a Carovilli, Castelpetroso, Frosolone, Montaquila, Pozzilli, Santa Croce di Magliano e Vinchiaturo. E poi ci sono altri 17 centri con un nuovo caso.

ELENCO POSITIVI attuali COMUNE PER COMUNE

Elenco positivi 25 novembre per comune

7 NUOVI RICOVERI E DUE DIMISSIONI IN INFETTIVE. TOTALE A 78

Si incrementa ancora il numero di posti letto occupati al Cardarelli da pazienti con Covid-19, in particolare continua la pressione nel reparto di Malattie Infettive dove oggi ci sono stati 7 nuovi ricoveri. Si è proceduto con l’ospedalizzazione di due persone di Campobasso, due di Termoli, una di Lucito, una di Pozzilli e una di Larino. Frattanto nelle stesse ore sono stati dimessi due pazienti di Isernia e Campomarino. Pertanto risultano ricoverati al Cardarelli, al netto dei nuovi decessi, 69 pazienti in Infettive e 9 in Terapia Intensiva.

OGGI 4 MORTI COVID, 3 IN OSPEDALE E UNA ANZIANA IN CASA DI RIPOSO

Ancora una giornata drammatica. Ancora morti. Oggi la Asrem, azienda sanitaria regionale, ne ha conteggiati 4. Tre decessi sono avvenuti in ospedale, due in malattie infettive (si tratta di un uomo di 66 anni di Pozzilli e di un 64enne di Civitanova del Sannio) e uno in terapia intensiva (una donna di 58 anni di Bojano). Il quarto decesso è avvenuto invece in una casa di riposo a Busso, dove è spirata per le complicanze della infezione una 84enne originaria di Baranello. È un elenco luttuoso che ogni giorno si allunga quello dei morti covid, che complessivamente in Molise è arrivato a contare 105 vittime. Alle 103 calcolate finora dalla Asrem infatti si devono aggiungere le due persone decedute ieri sera nelle case di riposo che risultavano affette da Covid.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute oggi i nuovi casi di coronavirus in Italia sono stati 25.853 con 230.007 tamponi effettuati, 722 i decessi.

Ieri i nuovi contagi erano stati 23.232 a fronte di 189.659 tamponi, mentre i morti 853. Cala dunque oggi il rapporto positivi-tamponi che è dell’11,2%, mentre ieri era al 12,2%.

Sul fronte delle ospedalizzazioni si registra un +32 in Rianimazione (ieri +6) e +264 quanto ai ricoveri ordinari (ieri -120).