Ben 20 positivi al tampone rapido a San Martino. Lo ha reso noto il sindaco Gianni Di Matteo a 24 ore dall’ordinanza che obbliga chiunque si sottoponga privatamente al test, a comunicarne l’esito al Comune per gli adempimenti consequenziali. Una ordinanza simile è stata adottata anche a Montecilfone, ed è possibile che altri comuni prendano esempio.

“In base alle informazioni comunicate dai medici di base e dai diretti interessati, ad oggi, i soggetti che si sono sottoposti al cosiddetto “tampone rapido antigenico” per verificare l’infezione da Covid 19 e hanno avuto esito positivo sono 20. Sono tutti lievemente sintomatici e in isolamento con le loro famiglie in attesa del tampone molecolare” scrive Gianni Di Matteo su Facebook.

“Inoltre, non disponendo di dati ufficiali di Asrem, ricorrendo a interviste dirette e con l’ausilio dei medici di base, i positivi al tampone molecolare effettuato da Asrem, in isolamento con le loro famiglie conviventi, sono 4. Le loro condizioni di salute sono buone” aggiunge il primo cittadino.

Per questo Di Matteo ha adottato dei provvedimenti relativi alle scuole. “In accordo con la Dirigente Scolastica, in attesa dell’esito del tampone molecolare fatto alla mamma di due alunni della scuola dell’infanzia, già positiva al “tampone rapido”, due classi della medesima scuola saranno in DAD.

Per quanto riguarda le due classi della Primaria già in DAD, avendo avuto esito negativo il tampone molecolare fatto alla operatrice scolastica, si ritornerà alla didattica in presenza”.

Il sindaco di San Martino in Pensilis aggiunge di aver “provveduto a trasmettere tutti i dati in mio possesso all’Asrem territorialmente competente. Mi preme ricordare che è fatto obbligo di comunicare al medico di base e al Sindaco l’esito di tampone rapido positivo eseguito in laboratori privati. All’esito dello stesso, il diretto interessato è obbligato a porsi in isolamento così come i familiari conviventi.

Continuo a ripetere che l’unico modo per contenere il contagio da Covid 19 è quello di attenersi scrupolosamente alle poche regole che prevedono l’utilizzo della mascherina, il distanziamento sociale, lavare e igienizzare le mani”.