Non sono rassicuranti i dati della settimana 9-15 novembre sul fronte dell’epidemia in Molise. La speranza è che però queste cifre stiano a significare che il Molise sia vicino al picco, momento dopo il quale inizierà la tanto attesa discesa.

Intanto i contagi crescono a ritmo sostenuto e la situazione ospedaliera – vero tallone d’Achille di questa emergenza – continua a peggiorare sensibilmente, con posti letto per malati Covid che ormai non bastano più e ospedalizzazioni che non riguardano più solo il Cardarelli. Ma vediamo nel dettaglio i dati che hanno contrassegnato la settimana che ieri si è conclusa.

Questo il trend settimanale (9-15 novembre) dei casi positivi: lunedì scorso i nuovi casi sono stati 48, martedì 71, mercoledì 78, giovedì 72, poi sono balzati a 121 venerdì, sabato sono stati 86 e domenica sono risaliti nuovamente, a 128 (record settimanale). Il totale è di 604 (642 la settimana precedente) e pertanto la media è pressappoco di 86,3 nuovi contagi al giorno. La media dei sette giorni precedente era più alta, di 91,7, quella prima ancora di 83 contagi al giorno, quella prima ancora era sui 46, quella prima ancora sui 35,5.

Chiaro però che questi numeri sono il riflesso (in parte) dei test somministrati alla popolazione per rilevare la presenza dell’infezione. I tamponi eseguiti e processati sono stati 396 lunedì, 750 martedì, 667 mercoledì, 805 giovedì, 841 venerdì, 888 sabato e infine ieri domenica 853. Il totale è di 5.200 (5.602 nella settimana dal 2 all’8 novembre), per una media giornaliera che è di quasi 743 tamponi al giorno. La scorsa settimana la media era stata di 800 test al dì, quella precedente di 677 circa.

Ma la vera cartina di tornasole per dare un ‘senso’ ai precedenti è il tasso di positività (rapporto tra casi riscontrati su tamponi effettuati), che per quanto riguarda l’intera settimana in oggetto è dell’11.6%, quasi invariato rispetto alla settimana precedente quando era stato dell’ 11.46% (la settimana prima ancora invece era pari al 12,5%). Tanto per fare un raffronto, in Italia ieri questo dato (riferito dunque solo alla giornata del 15 novembre) è stato del 17,4% e in generale nei giorni precedenti è oscillato dal 14 al 17. Dunque il dato molisano è mediamente più basso di quello nazionale.

I ricoveri in 7 giorni hanno fatto un nuovo e preoccupante balzo in avanti. Nell’arco temporale di 7 giorni sono stati 46 (erano 44 in più la settimana precedente). La giornata peggiore mercoledì quando le nuove ospedalizzazioni sono state addirittura 11. Ci sono state invero anche diverse dimissioni dalla struttura ospedaliera (12 in tutto). Ma nei reparti (specie Malattie Infettive) ci sono stati anche molti decessi. In Molise nella prima settimana di novembre erano morte 11 persone, nella seconda questo triste computo è salito a 19. La settimana dal 26 al 1 novembre erano stati 13. Da rilevare come nell’intero mese di ottobre erano state 16. In linea con l’andamento nazionale, negli ultimi giorni le vittime sono aumentate sensibilmente.

Nota positiva: i guariti. Nella settimana presa in esame sono stati complessivamente 121, in media poco più di 17 al giorno. Ad oggi, dall’inizio dell’epidemia, delle oltre 3mila persone contagiate in Molise ben 933 sono guarite dall’infezione da Sars-Cov-2.

Facendo una sorta di istantanea di domenica 8 e domenica 15 novembre, si nota come i tamponi positivi sono passati dall’essere (complessivamente dall’inizio dell’epidemia) 2540 a 3123 (+583) e gli attualmente positivi da 1682 sono diventati 2120 (+438). I ricoveri invece l’8 novembre erano 45, di cui 7 in Terapia Intensiva. I decessi da 52 sono passati a 71. Oggi (come da ultimo bollettino riferito a ieri sera) sono 64, stabili le Terapie Intensive ma i posti occupati in Malattia Infettive sono cresciuti di un terzo. Le visite a domicilio delle Usca sono aumentate passando da 945 a 1840 (+895).

Infine, vi proponiamo un piccolo focus sulle città molisane sede dei maggiori focolai. Viste anche talune esternazioni che hanno motivazioni politiche/strumentali, probabilmente, e non già l’analisi dei dati. Nella settimana dal 9 al 15 novembre Campobasso ha avuto un incremento di 91 nuovi contagi. Precisamente sono stati 4 lunedì, 21 martedì, 7 mercoledì, 10 giovedì, 17 venerdì, 17 e 18 nel fine settimana. In città in questi sette giorni ci sono state anche tre morti per Covid-19. Il capoluogo conta attualmente 293 casi positivi. Invece Isernia, boom di contagi nelle scorse settimane, sembra aver parzialmente invertito la rotta e il suo ‘primato’ di città molisana con più casi di infezione potrebbe presto essere ‘scalzato’ dal capoluogo. Nella cittadina pentra, da lunedì a domenica, ci sono stati questi incrementi: +3, +6, +1, +7, +11, +6 e +21 di ieri.

Ma la città che più sembra mostrare un’accelerazione sul fronte dei contagi è Termoli che ha sommato 79 nuovi casi negli ultimi sette giorni. Nell’ordine da lunedì a domenica ci sono stati +10, +2, +13, +18, +18, +8, +10 casi.

E mentre si sta ‘sgonfiando’ il caso Castelpetroso, che con le 41 guarigioni di ieri è arrivato ad avere 66 casi attualmente positivi laddove avevano superato abbondantemente le 100 unità, a preoccupare è un’altra cittadina, Larino. Oltre al cluster della casa circondariale (circa 40 casi) con nella località frentana ogni giorno si sono registrati dai 3 agli 8 nuovi casi giornalieri. Sono rimasti davvero pochi i centri molisani con zero casi nel proprio territorio.

PDF – I positivi comune per comune Elenco positivi 15 novembre per comune