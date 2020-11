Non sono buoni neanche quest’oggi i numeri dell’epidemia in Molise. 4 persone sono morte, 11 sono state ricoverate, una persona si è aggravata ed è stata trasferita in Terapia Intensiva, e ci sono 156 nuovi casi di infezione rilevati a fronte di ben 1037 test. In pratica il tasso di positività si assesta oggi intorno al 15%, solo ieri era all’11,5. L’unica buona notizia: ci sono altre 20 persone guarite.

4 DECESSI IN POCHE ORE, SOLO 2 ERANO RICOVERATI

Sono ben 4 i decessi di pazienti con Covid-19 nelle ultime ore in Molise. Oltre al 74enne di Cerro al Volturno che aveva perso la vita in giornata nel reparto di Terapia Intensiva, altre tre persone sono morte per gli effetti dell’infezione.

Una di queste si trovava ricoverata in Malattie Infettive al Cardarelli di Campobasso: è un 79enne di Capracotta che era in ospedale da alcuni giorni.

Gli altri due decessi sono avvenuti fuori dall’ospedale e riguardano due donne. Una 90enne di Ferrazzano, positiva al Sars-Cov-2, è morta nella propria abitazione. Infine è morta anche una 81enne di Vinchiaturo che era assistita nella locale Casa di riposo.

Con quelli di oggi i decessi salgono a 84 nella nostra regione, ben 61 dei quali nella seconda ondata.

74 PAZIENTI RICOVERATI PER COVID, MASSIMA PRESSIONE SUL CARDARELLI

Sono 11 i pazienti ricoverati in Malattie Infettive oggi, 18 novembre. Arrivano da diversi comuni molisani: Sant’Agapito, Larino, Isernia (due persone), Montaquila, Venafro, Bojano (due persone), Termoli e Pietrabbondante. Un altro malato di Bojano è stato invece portato in Terapia Intensiva, dove è stato anche trasferito un paziente di San Giuliano di Puglia finora trattato in Infettiva.

Il quadro attuale in ospedale, al Cardarelli di Campobasso, è dunque questo: 74 persone attualmente ricoverate, 66 delle quali in Infettive (36 della Provincia di Campobasso, 22 di quella di Isernia e 8 di altre regioni) e 8 in Rianimazione (4 Provincia Campobasso e 4 provincia di Isernia).

Il nosocomio di contrada Tappino, dove medici e infermieri sono insufficienti alle necessità reali, è sotto pressione come non mai.

I CASI DI CONTAGIO COMUNE PER COMUNE – GUARDA IL PDF

Elenco positivi 18 novembre per comune

POSITIVI IN 156 SU OLTRE MILLE TEST, BOOM DI CASI A MONTAQUILA

156 nuove positività accertate su oltre 1030 tamponi. Ma il tasso di positività molisano oggi è più alto di quello nazionale (15% vs 14.6%). I centri con più casi oggi sono Montaquila (che segna un preoccupante +32), ancora Termoli (+20), Campobasso (+17), Pietrabbondante e San Martino in Pensilis (entrambi +10). A scendere, si registrano 6 casi ad Isernia, 5 casi a Colle d’Anchise, 4 a Montecilfone e 3 a Fornelli, Petacciato, Portocannone, Riccia, Gambatesa. 2 casi ciascuno nei comuni di Campomarino, Casalciprano, Cercemaggiore, Cerro al Volturno, Morrone del Sannio, Oratino, Ururi, Venafro e Vinchiaturo. Infine si registra un solo caso in quasi 20 comuni del Molise.

20 MALATI SUPERANO GUARISCONO DALLA MALATTIA COVID

Non è la cifra record di ieri, quando 224 persone sono state dichiarate ufficialmente guarite dall’Azienda sanitaria regionale ma è comunque una buona notizia. Oggi – 18 novembre – 20 persone possono tirare un sospiro di sollievo, hanno ufficialmente superato il virus come emerge dal bollettino diramato questa sera dell’azienda sanitaria regionale. Ci sono 4 persone di Oratino (ossia gli ospiti della comunità alloggio Il giardino di Ninetta), tre persone rispettivamente a Venafro, Campobasso e Forlì del Sannio. Infine hanno superato la Covid-19 un cittadino rispettivamente di Pesche, Castelpetroso, Sant’Elia a Pianisi, Campomarino, Sant’Agapito e Gambatesa.

Nel conto dei guariti c’è anche un malato campano di Gallo Matese (provincia di Caserta).

MOLISE IN CONTROTENDENZA, TASSO DI POSITIVITÀ 15%

Se in linea generale in Italia il tasso di positività, vale a dire il numero di contagi rispetto al numero dei tamponi, sembra in lievissima discesa, in Molise oggi, con 156 positivi su oltre 1000 tamponi, il tasso di positività è in aumento. È pari cioè al 15% rispetto al 14,6% della media nazionale. Ieri in Molise il tasso di positività era di 11,5%, cioè più di 11 positivi ogni 100 tamponi.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute, sul territorio nazionale sono stati rilevati 34.283 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 234.834 tamponi. Le vittime registrate quest’oggi sono state ben 753, finanche più di ieri quando erano state 731. Da segnalare +58 nuovi ricoveri in Terapia Intensiva (meno rispetto ai giorni passati) e 430 ricoveri ordinari in più. Il tasso di positività è al 14,6%, mentre ieri era al 15,4%.

Guardando al giorno precedente, in Italia c’erano stati 32.191 nuovi casi di Sars-Cov-2 ma con 208.458 tamponi processati, dunque circa 26mila in meno rispetto ad oggi. Ieri c’erano stati +538 ricoveri e +120 persone in Terapia Intensiva.