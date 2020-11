Sette decessi con Covid-19 oggi 17 novembre in Molise, un numero mai registrato in tutti questi mesi da quando è cominciata l’emergenza. I positivi oggi sono 99 su 862 test (il tasso di positività è intorno all’11,5%). E’ boom di guariti, ben 224. Si registrano inoltre due nuovi ricoveri in Malattie Infettive, dove ora sono ricoverate 58 persone (cui vanno aggiunte 7 in Terapia Intensiva). I casi attualmente positivi in Molise dunque sono 2102, di questi 65 sono ricoverati al Cardarelli.

7 MORTI IN MENO DI 24 ORE PER COVID, RECORD TRAGICO DEL MOLISE

Mai finora il Molise ha assistito a una tale concentrazione di decessi in un arco temporale così ristretto. Meno di 24 ore e 7 persone decedute in larghissima prevalenza all’interno dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, per ora unico centro Hub deputato a gestire l’emergenza sanitaria da Sars-Cov-2. I decessi comunicati a fine giornata dalle autorità sanitarie si riferiscono a pazienti ricoverati sia nel reparto di malattie infettive – che di fatto oggi si è allargato a gran parte del nosocomio campobassano – sia alle Terapie Intensive. Qui, nella cosiddetta rianimazione, sono deceduti il medico di Larino di 68 anni, Augusto Vincelli, e una donna di soli 69 anni residente a Colletorto. In Infettive sono morti due pazienti residenti a Termoli (un anziano di 81 anni e una signora di 84), un 86enne di Cantalupo nel Sannio e un 72enne di Isernia. Tra i morti per covid purtroppo da segnalare anche una donna residente a Bojano di 89 anni. Viene inoltre aggiornato l’elenco con la scheda di mortalità, sempre collegata al covid, di un’anziana 88enne ospite della casa di riposo di Oratino deceduta lo scorso 11 novembre ma inserita nell’elenco soltanto oggi. Non è purtroppo la prima vittima all’interno della struttura che accoglie gli anziani. Il numero complessivo di deceduti covid in Molise arriva a 80. Una cifra che, con i piccoli numeri della nostra regione, mette i brividi.

I NUOVI POSITIVI SONO 99. 28 A BOJANO LEGATI A CASA DI RIPOSO

Diversi, come sempre oramai, i comuni che registrano almeno un nuovo caso di contagio. Ma oggi a preoccupare più di tutti è Bojano, dove le positività sono 28 e sono legate ad una casa di riposo. Buone notizie invece dalla comunità alloggio ‘Il giardino di Ninetta’ di Oratino: sei anziani stanno meglio e hanno superato il virus, altri due invece sono sulla via della guarigione.

E poi ci sono altri 14 casi a Campobasso, che ha superato i 300 attualmente positivi. 8 casi a Sant’Agapito e Pietrabbondante, 6 a Isernia, 5 a Pietracatella, 3 a Casalciprano. E ancora 2 casi ciascuno per i centri di Cercemaggiore, Petrella, Montaquila, Sesto Campano e Venafro. 1 caso infine ad Acquaviva d’Isernia, Baranello, Campomarino, Castellino del Biferno, Colletorto, Guglionesi, Larino, Macchiagodena, Mirabello, Montemitro, Pescolanciano, Rotello, San Martino in P., San Massimo, Santa Maria del Molise, Termoli e Vinchiaturo.

BOOM DI GUARITI: 224 IN UN SOLO GIORNO

Non erano mai state così tanti in un giorno solo: ben 224 persone hanno superato il virus e sono state dichiarate ufficialmente guarite dall’azienda sanitaria regionale. La maggior parte si concentra a Campobasso (29) ma percentualmente sono ancora di più a Colletorto: 27 le persone guarite. Il piccolo paese del cratere sismico può insomma tirare un sospiro di sollievo. A Isernia 21 pazienti sono usciti dall’incubo del covid, 16 a Larino, 14 a Bojano. Molte anche le persone di Termoli che la Asrem ha dichiarato ufficialmente guarite: 10. Notizie positive sul fronte guariti si registrano anche a Carovilli (9), Agnone (5), Bagnoli del Trigno (1), Busso (1), Campochiaro (2), Campomarino (5), Cantalupo (2), Casacalenda (6), Castelpetroso (1), Cercepiccola (1), Cerro al Volturno (3), Colle d’Anchise (2), Colli a Volturno (1), Conca Casale (1), Forlì del Sannio (1), Fornelli (3), Fossalto (1), Guglionesi (5), Longano (1), Macchia d’Isernia (1), Macchiagodena (1), Montaquila (1), Montecilfone (1), Montenero di Bisaccia (3), Montenero Val Cocchiara (5), Monteroduni (2), Montorio nei Frentani (1), Oratino (2), Palata (3), Petacciato (3), Portocannone (8), Pozzilli (1), Riccia (3), Ripalimosani (2), San Giacomo degli Schiavoni (1), San Martino in Pensilis (1), Sant’Agapito (2), Sant’Angelo Limosano (1), Sessano del Molise (2), Sesto Campano (1), Spinete (3), Toro (1), Trivento (1), Vastogirardi (1), Venafro (5), Vinchiaturo (1)

2 NUOVI RICOVERI IN MALATTIE INFETTIVE

Dal nosocomio del capoluogo oggi non c’è stata alcuna dimissione per Covid-19 bensì due nuove ospedalizzazioni. Nello specifico un paziente di Termoli e uno di Larino sono stati ricoverati in Malattie Infettive, dove ora ci sono 58 persone ricoverate. Ci sono poi 7 persone in Terapia Intensiva, per un totale di ricoveri per Covid-19 pari a 65.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute, sul territorio nazionale sono stati rilevati 32.191 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 208.458 tamponi. Le vittime registrate quest’oggi sono state ben 731, e per ritrovare un numero così alto bisogna andare a ritroso di oltre 7 mesi. Da segnalare +120 nuovi ricoveri in Terapia Intensiva e +538 ricoveri ordinari in più. Il tasso di positività è sceso al 15,4%, dacchè ieri era al 18%.

Guardando al giorno precedente, in Italia c’erano stati 27.354 nuovi casi di Sars-Cov-2 con 152.664 tamponi processati. Le vittime erano state 504, con +489 ricoveri e +70 persone in Terapia Intensiva.