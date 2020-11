Altro bilancio molto negativo quello che arriva dall’Asrem per l’epidemia da coronavirus. Nella giornata di oggi, lunedì 16 novembre, sono emersi altri 147 nuovi positivi a fronte di 738 tamponi. Ma oggi si è verificato anche un nuovo decesso, il 72esimo. Si tratta di una paziente di campobasso di 85 anni che era in Malattie Infettive. Preoccupante il numero dei nuovi ricoverati: ben 8 e ci sono anche tre persone trasferite in Terapia Intensiva. Per fortuna si segnalano anche 3 dimissioni e 12 guariti. Ieri c’erano stati in Molise 128 positivi su 853 tamponi.

Il tasso di positività oggi è molto elevato: 19.9%. Ieri era al 15%. In Italia oggi è salito al 18%

UN ALTRO DECESSO NEL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE

Ancora una vittima nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Nella giornata di oggi si è verificato infatti il 72esimo decesso con Covid-19. Si tratta di una paziente di 85 anni di Campobasso, ricoverata da alcuni giorni. Anche per lei il virus è stato letale.

Salgono quindi a 72 le vittime nella nostra regione, un numero in costante aumento nella seconda ondata che da sola sfiora i 50 decessi. Solo ieri c’erano state 4 morti, mentre nella sola settimana da poco trascorsa ben 19 sono le persone decedute per l’infezione legata al virus Sars-Cov-2.

RICOVERI E DIMESSI. IN TRE TRASFERITI IN TERAPIA INTENSIVA

La situazione all’ospedale Cardarelli si fa sempre più complessa. Oggi ci sono stati 9 nuovi ingressi in Malattie Infettive (3 pazienti di Termoli, 2 di Campobasso, 1 di San Polo Matese e poi tre di fori regione). Nello stesso reparto ci sono state contestualmente 3 dimissioni (pazienti di Isernia che era in Terapia Intensiva, da Malattie Infettive pazienti di Campobasso e San Severo). Purtroppo una anziana donna ricoverata in reparto è deceduta. Peggiora altresì la situazione della Rianimazione dove sono stati trasferiti tre pazienti già ricoverati (ma non intubati) che hanno visto un peggioramento delle proprie condizioni cliniche.

Attualmente dunque sono ben 59 i pazienti in Malattie Infettive e 9 quelli nel reparto salvavita, per un totale di 68 persone con complicanze da Covid-19 ospedalizzate.

ECCO L’ELENCO DEGLI ATTUALI POSITIVI IN MOLISE COMUNE PER COMUNE

Elenco positivi 16 novembre per comune

41 PAESI CON ALMENO UN CASO E BOOM DI CONTAGI A TERMOLI

Su 147 nuovi positivi, ben 29 riguardano Termoli. È ancora una volta la cittadina adriatica, come sta succedendo spesso negli ultimi giorni, la località che fa segnare il maggiore incremento di positivi al Sars-Cov-2. Segue Campobasso, che vede incrementare i propri contagi di 21. Poi c’è Isernia, con 12 positività.

Non possono che preoccupare anche i 10 casi di Baranello, i 7 di Petacciato, i 6 di Campomarino, di San Martino in Pensilis e di Busso. A quota 4 Rotello, a 3 Oratino e Portocannone. In tutto sono 41 i paesi con almeno un nuovo contagio.

Infine i guariti, che oggi sono 12: 7 sono di Castelpetroso, dove anche ieri si è registrata la guarigione di ben 41 persone. Poi ci sono 2 persone di Riccia, 1 di Campobasso, 1 di Palata e 1 di Pescolanciano.

TAMPONI NELLA CASA DI RIPOSO A BOJANO

Sono stati effettuati questa mattina – 16 novembre – i tamponi per accertare la positività di operatori e ospiti della casa di riposo Santissimo Cuore di Gesù e Maria di Bojano. L’Azienda sanitaria regionale ha svolto gli opportuni accertamenti dopo alcuni sintomi sospetti. I risultati dei test rinofaringei dovrebbero essere comunicati nelle prossime ore quando si scoprirà se c’è un nuovo focolaio nella struttura che ospita attualmente una quarantina di anziani. In paese si respira un pizzico di apprensione anche alla luce dei numerosi contagi registrati poche settimane fa: a fine ottobre, lo ricorderete, il sindaco Ruscetta chiuse le scuole dopo le decine di infezioni riscontrate tra i ragazzi.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute, sul territorio nazionale sono stati rilevati 27354 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 152.664 tamponi. Le vittime registrate quest’oggi sono state 504 con 70 nuovi ricoveri in Terapia Intensiva e 489 ricoveri ordinari in più. Il tasso di positività è salito al 18%.

Guardando al giorno precedente, in Italia c’erano stati 33.979 nuovi casi di Sars-Cov-2 con 195.275 tamponi processati. Le vittime erano state 546, con +649 ricoveri e +116 persone in Terapia Intensiva. Il tasso di positività era del 17.4%.