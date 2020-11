Il bollettino

14 novembre – Ancora una vittima e 8 ricoveri. In Molise 86 contagi su 888 tamponi – I POSITIVI COMUNE PER COMUNE

Le vittime del Covid in Molise arrivano a 67, lo stesso numero dei ricoveri complessivi per Covid al Cardarelli: mai così tanti. L'ospedale è in forte sofferenza, tanto più che oggi ci sono stati 8 nuove ricoveri, di cui 1 in Terapia Intensiva. Non ce l'ha fatta una 95enne di Isernia, ricoverata in Malattie Infettive. Quanto ai nuovi contagi, questi sono stati 86, pari a circa il 9,7% dei test processati. Campobasso e Termoli le città con più casi nelle ultime 24 ore