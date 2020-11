Dopo i tre malati spirati questa mattina, in serata l’Azienda sanitaria ha comunicato nel consueto bollettino sull’andamento dell’epidemia nella nostra regione il decesso di una donna abruzzese ricoverata a Campobasso.

Il tragico trend sui decessi, confermato anche oggi, si accompagna ad un altro elemento preoccupante: l’aumento del positività (il rapporto tra contagiati e numero di tamponi effettuati), che oggi – 13 novembre – si attesta al 14.39%: sono state registrate 121 nuove infezioni su 841 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Ieri (12 novembre) il tasso di positività era del 9%, due giorni fa si aggirava al 12%.

QUARTO DECESSO, LE VITTIME DEL COVID ORA SONO 66

Era ricoverata nel reparto di Malattie Infettive la signora 73enne di Scontrone, paese della provincia dell’Aquila, che si è spenta all’ospedale Cardarelli di Campobasso. E’ la quarta vittima di oggi, 13 novembre, dopo i tre decessi di questa mattina: il venditore ambulante 62enne di Campobasso, un 86enne di Termoli e una 91enne di Capracotta. Il primo era ricoverato in Terapie Intensive, gli altri due in Infettive. Purtroppo si aggiorna in maniera puntuale e drammatica il numero delle vittime dell’infezione provocata dal Sars-Cov-2: sono attualmente 66.

ALTRI 4 RICOVERI IN MALATTIE INFETTIVE

Altri quattro ricoveri in ospedale nella giornata di oggi. Sono quattro le persone malate di Covid-19 che nelle ultime ore hanno avuto bisogno delle cure ospedaliere e si trovano ora nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Si tratta di 2 pazienti di Isernia, 1 di Campobasso e 1 di Termoli.

Il numero delle persone ricoverate, a rigore di logica, resta di 62 come ieri, considerando che purtroppo 4 persone ricoverate hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. L’Asrem invece nel suo bollettino giornaliero ne conteggia 61, senza dare alcuna spiegazione né avendo comunicato pazienti dimessi.

NUOVO BOOM DI POSITIVI, ANCORA TERMOLI PIU’ DI TUTTI

Sono ben 121 i nuovi positivi riscontrati oggi, con 841 tamponi effettuati e un tasso di positività che arriva al 14.39%, ben maggiore del 9% di ieri.

Come negli ultimi giorni, è Termoli a far rilevare il più alto numero di contagi giornalieri, ben 18. Seguono Campobasso con 17 e Isernia con 11. Ben 8 sono stati rilevati a Pescolanciano, 4 a Cercemaggiore, stessa cifra a Vinchiaturo, Campomarino e Riccia. Poi 3 positivi ad Agnone, 3 a Larino e 3 a Monteroduni.

In totale ben 42 comuni fanno segnare almeno una positività oggi.

L’ASREM COMUNICA 67 GUARITI IN UN GIORNO

Cifra considerevole di guariti quella comunicata oggi dall’Asrem che ha scelto di accorpare le guarigioni accertate nei giorni precedenti e comunicarle tutte insieme in un solo bollettino.

È Isernia la località che vede scendere il suo totale di positivi grazie a 19 guarigioni. Sono invece 10 i guariti a Campobasso. Quindi 6 a Castelpetroso, 3 a Termoli, 3 a Cerro al Volturno, 3 a Oratino. In tutto 26 comuni registrano oggi almeno un guarito.

I DATI NAZIONALI

Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute rende noto che sono 40.902 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale dei tamponi processati oggi è di 254.908. Le vittime sono 550, inoltre 60 sono le persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva e 1041 come ricoveri ordinari. Il tasso di positività oggi in Italia è 16.05%.

Nel raffronto col giorno precedente, ieri c’erano stati 37.978 nuovi contagi da coronavirus su 234.672 tamponi e 636 vittime. I ricoveri in terapia intensiva erano stati 89 unità, quelli ordinari 429. Il tasso di positività era stato del 16.18%.