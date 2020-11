Oggi l’Asrem ha rilevato 72 positività a fronte di 805 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 9% circa, sceso rispetto a quello di ieri (quasi 12%). Nella giornata dell’11 novembre infatti in Molise erano stati registrati 78 nuovi positivi su 678 tamponi. I ricoveri erano stati 11, tutti in Malattie Infettive. Oggi ce ne sono 7 in Malattie Infettive, reparto in cui però ci sono state anche 6 dimissioni.

Nella giornata odierna c’era stata una vittima, un uomo di Riccia di 72 anni, ricoverato.

7 RICOVERI E 6 DIMISSIONI: RESTANO 62 LE PERSONE IN OSPEDALE PER COVID-19

Sette nuovi ricoveri e sei dimissioni, oltre purtroppo al decesso già segnalato nelle scorse ore da parte di un 72enne di Riccia. Resta quindi di 62 ricoverati il computo totale dei malati di Covid-19 all’ospedale Cardarelli di Campobasso, 7 dei quali in Terapia Intensiva.

I sette nuovi ricoveri sono tutti in Malattie Infettive e riguardano 2 pazienti di Termoli e uno di Campobasso, Isernia, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia e Pecceto Torinese (provincia di Torino).

Sei le persone che hanno lasciato l’ospedale perché in condizioni migliori: sono pazienti di Campobasso, Termoli, Mafalda, Sant’Elena Sannita e due persone di fuori regione: una di Poggio Imperiale (provincia di Foggia) e l’altra di Gallo Matese (provincia di Caserta).

Purtroppo anche oggi l’Asrem non ha comunicato persone guarite.

I POSITIVI COMUNE PER COMUNE. GUARDA IL PDF

I NUOVI CONTAGI: TERMOLI E CAMPOBASSO I CENTRI CON PIù CASI

Sono anche oggi Termoli e Campobasso i comuni molisani con più nuovi casi di contagio. La cittadina adriatica ne conta ben 18, salendo così a 147 casi attualmente positivi. Campobasso invece con il +10 di oggi arriva a 257. Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati, nell’ordine, 8 a Larino, 7 ad Isernia, 6 a Campomarino, 3 a Colletorto e Petacciato. 2 casi poi a Pesche e Vinchiaturo. Infine un caso ciascuno per Bojano, Cantalupo nel Sannio, Castelpetroso, Fossalto, Macchia d’Isernia, Mafalda, Montenero di Bisaccia, Palata, Riccia, Rionero Sannitico, Rotello, San Martino in P. e Santa Croce di Magliano. Pochissimi oramai, sui 136 complessivi, i comuni che non hanno alcun caso di positività all’interno del loro territorio.

LA SITUAZIONE AD OGGI IN MOLISE

In Molise ci sono ad oggi 1909 persone positive, ma hanno contratto l’infezione da Sars-Cov-2 dall’inizio dell’epidemia in 2789. Dei positivi attuali 62 sono ricoverati (tra questi 7 sono in Terapia Intensiva) mentre oltre 1800 sono isolati a domicilio. Dall’inizio della pandemia sono guariti in 818 (oggi zero) e sono morte 62 persone col Covid-19.

I DATI NAZIONALI

In Italia secondo quanto si apprende dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute oggi sono stati riscontrati 37.978 nuovi contagi da coronavirus. Le vittime invece sono 636. I ricoveri in terapia intensiva crescono di 89 unità, quelli ordinari di 429. Da registrate il record dei tamponi: 234.672 nelle ultime 24 ore.

Ieri invece c’erano stati 32.961 nuovi casi su 225.640 tamponi e un totale di 623 morti. Inoltre l’aumento di ingressi in terapia intensiva era stato di 110 unità. Il tasso di positività a livello nazionale si attesta oggi al 16,18% mentre ieri era del 14,6%.