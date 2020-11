11 novembre – Al Cardarelli altri 11 ricoveri e oggi 4 morti. 78 positivi, il 12% dei tamponi

Seguono aggiornamenti

A preoccupare rimane la situazione ospedaliera dell’ospedale hub Covid molisano: oggi ci sono stati quattro decessi (uno in terapia intensiva, tre in malattie infettive). E le ospedalizzazioni non fanno che aumentare: oggi sono in totale 62 (di cui 7 in Rianimazione).

NUOVI CONTAGI, BOOM A TERMOLI: BEN 13. TANTI CASI IN BASSO MOLISE

La giornata odierna fa segnare quindi ben 78 nuovi positivi. È Termoli a far registrare il più alto numero di contagi odierni, ben 13, unica località in doppia cifra oggi. Seguono le 7 nuove positività di Campobasso, poi 5 a Larino, 4 a Campomarino. Con 3 nuovi contagi Cantalupo nel Sannio, Castelpetroso, Guglionesi, Portocannone, Rotello e Spinete. Decine di altri paesi registrano da 1 a 2 positivi. L’impressione è che dopo il boom in provincia di Isernia, poche settimane fa, adesso sia il Basso Molise a far registrare un alto numero di nuovi casi.

ATTIVATO A ISERNIA IL DRIVE THROUGH

“Attivato drive through covid presso il Veneziale di Isernia. Un sentito ringraziamento a tutti gli operatori Asrem, alla Protezione Civile e ai vigili del fuoco. Uniti ce la faremo”: così il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale Oreste Florenzano ha annunciato oggi – 11 novembre – l’attivazione del punto prelievi nel parcheggio del Veneziale. Nell’area è stato installato anche di un container di supporto.

“È una risposta concreta alle esigenze dei cittadini che devono effettuare i tamponi e che, in precedenza, dovevano recarsi altrove, costretti a lunghe attese e a disagi per gli spostamenti – ha dichiarato il sindaco d’Apollonio –. Su tale problema mi sono costantemente relazionato con Florenzano, sollecitando una soluzione. Il direttore generale dell’Asrem ha inteso precisare che, inizialmente, saranno eseguiti i tamponi solo per le persone prenotate. In ogni caso quella del punto prelievo è una iniziativa importante in questo momento di recrudescenza del fenomeno pandemico”.

Il servizio sarà assicurato da un qualificato team di medici e infermieri, coadiuvato da altro personale. Nei prossimi giorni, si daranno notizie di aggiornamento sull’attività del punto prelievo per tamponi Covid dell’ospedale isernino.

I DATI NAZIONALI

Nella giornata di oggi il bollettino quotidiano del Ministero della Salute ha reso noto che ci sono stati 32.961 nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, cifra che ha portato il totale dall’inizio dell’epidemia a superare il milione. Le vittime sono salite drammaticamente a 623. Sono stati 225.640 i tamponi effettuati, mentre ieri erano stati 217.758

Ieri c’erano stati 35.098 positivi e i morti erano stati addirittura 580, cifra altissima ma superata oggi. Il rapporto positivi/tamponi oggi è del 14,6% , ed è sceso ancora rispetto a 24 ore fa (era 16,1%).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 29.444 (+811 rispetto a ieri), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.081 (+110, ieri +122).