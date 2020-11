Il virus non molla la presa nella nostra regione. Ci sono 102 nuovi positivi in Molise (uno in più rispetto al dato del 31 ottobre) su 701 tamponi processati nelle ultime 24 ore: è quanto emerge nel bollettino diramato questa sera dell’azienda sanitaria regionale. Sale così a 1168 la quota delle persone che attualmente hanno un’infezione da nuovo coronavirus. Ieri erano emersi 101 contagi su 816 tamponi. In serata poi la conferma di un decesso di un anziano positivo avvenuto nella casa di riposo a Oratino.

ELENCO ATTUALI POSITIVI COMUNE PER COMUNE – CLICCA QUI E APRI IL PDF

Il maggior numero di nuovi contagi nelle due città capoluogo: 11 a Campobasso, 15 a Isernia. Nove positivi poi a Bojano.

Inoltre, come sta avvenendo da settimane, anche oggi ci sono casi accertati in numerosi comuni della nostra regione: Agnone (8), Sesto Campano (5), Montenero Val Cocchiara (4), altrettanti a Carovilli. Tre contagi sono stati accertati rispettivamente a Venafro, Termoli, San Polo Matese, Ripalimosani e Montaquila. Tre positivi a Colletorto, invece due positivi sono stati rilevati sia a Monteroduni che a Mirabello, oltre che a Castelpetroso.

A tal proposito il sindaco di Mirabello Angelo Miniello in un post su Facebook ha riferito di aver appreso “dai diretti interessati di altri due casi di positività al covid che riguardano cittadini di Mirabello. Il totale dei casi sul territorio comunale è quindi pari a 5. I due nuovi positivi sono i genitori del Consigliere Francesco Di Vico: uno era noto già stamattina (come comunicato dallo stesso Consigliere in un post) e l’altro è stato comunicato qualche minuto fa dall’Asrem. Ringrazio la famiglia di Francesco per avermi autorizzato a dare la notizia dimostrando trasparenza, serietà e senso civico. Per fortuna Carmine e Lucia stanno bene ma auguriamo loro comunque una pronta guarigione”.

Inoltre un caso di positività è stato rilevato in ciascuno di questi comuni: Busso, Campochiaro, Campomarino, Cantalupo del Sannio Capracotta, Carpinone, Cercepiccola, Civitanova del Sannio, Duronia, Miranda, Palata, Petacciato, Pettoranello, Riccia, Sant’Agapito, Sant’Elia a Pianisi, Trivento, e Vastogirardi.

Inoltre ci sono 4 ricoveri nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso: si tratta di due pazienti molisani (uno di Isernia, l’altro di Colletorto), invece le altre due persone trasferite nel nosocomio sono di fuori regione (Roma e Pagani, città della provincia di Salerno).

Infine anche oggi, come emerso anche nel bollettino dell’Asrem di ieri, non ci sono guarigioni.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 1 NOVEMBRE

– 1167 i casi attualmente positivi (529 nella provincia di Campobasso, 633 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 1897 sono i tamponi positivi (1104 nella provincia di Campobasso, 766 in quella di Isernia e 27 di altre regioni)

– 60.969 i tamponi eseguiti di cui 54.760 negativi. 4313 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 27 ricoverati: 22 in Malattie Infettive (11 della provincia di Campobasso, 8 di quella di Isernia e 3 di fuori regione) e 5 in Terapia Intensiva (2 della provincia di Campobasso, 3 della provincia di Isernia)

– Sono 1141 i pazienti in isolamento domiciliare (11124) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e dimessi da Malattie Infettive (14) o asintomatici nella casa di riposo di Portocannone (3)

– 689 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (552 della provincia di Campobasso, 117 di quella di Isernia e 2 di altre regioni)

– 41 i pazienti deceduti con Coronavirus (23 della provincia di Campobasso, 16 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 945 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (375 Bojano, 254 Larino e 316 Venafro)

– 1123soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

IL RIEPILOGO: SETTIMANA NERA PER IL MOLISE

I DATI NAZIONALI

Nella giornata di oggi 1 novembre, stando al bollettino quotidiano del Ministero della Salute, sono stati rilevati 29.907 nuovi casi di coronavirus in Italia, a fronte di 183.457 tamponi processati. Viceversa nella giornata di ieri erano emersi 31.758 contagi su 215.886 tamponi.

Sempre restando a oggi, si sono registrati 208 decessi, mentre ieri erano stati 297. Aumentano di 96 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri +97). I ricoveri ordinari invece salgono di 936 (ieri +972). Oggi anche 2954 guariti.