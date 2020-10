Sta facendo il giro dei profili social di mezza Termoli e dintorni un video girato questa mattina 12 ottobre davanti all’ingresso dell’Istituto industriale ‘Majorana’ della città adriatica e che mostra un autobus stracolmo di studenti, in barba a qualsiasi norma anti contagio da coronavirus.

Il video, girato da un genitore, in pochi secondi mostra chiaramente una circolare intenta a caricare gli studenti all’uscita da scuola. Qualcuno esclama: “Il distanziamento…” e non termina la frase perché è evidente che all’interno del mezzo non c’è alcun distanziamento fisico.

I ragazzi sono ammassati uno sopra l’altro e nonostante le mascherine il rischio di contagio in situazioni del genere è enorme. C’è da sottolineare anche l’assenza di sicurezza per chi viaggia in piedi, anche per via del fatto che la porte posteriore del mezzo non si chiudeva a causa della presenza di alcuni passeggeri sui gradini.

In pratica emerge il mancato rispetto delle norme basilari di sicurezza sul mezzo, cui vanno ad aggiungersi quelle anti coronavirus, che prevedono una capienza massima dell’80 per cento dei passeggeri.

Preoccupati i genitori degli alunni. “Accompagno mia figlia con l’auto dall’inizio dell’anno scolastico anche se non sempre potrò – afferma un papà che come tanti altri ha assistito alla scena -. Però davanti a cose come questa non mi fido a farla andare con l’autobus”.