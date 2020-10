Visite senologiche e ginecologiche gratuite, tutti gli appuntamenti dell’ottobre rosa

Sono iniziate sabato 10 ottobre le visite gratuite organizzate dalla Lilt di Campobasso nell’ambito della Campagna Nastro Rosa 2020. Con le visite ginecologiche, tenute dal dottor Molinari e dalla dottoressa Esposito presso l’ambulatorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, è così partito il servizio offerto alle donne e che continuerà per tutto il mese di ottobre con le visite senologiche che saranno tenute all’ospedale di Termoli dai dottori Giovanni Fabrizio, Costantino Manes Gravina e Graziano Bettini e all’ospedale di Campobasso dal dottor Giovanni Della Valle.

La Campagna LILT for Women mira a promuovere l’importanza della diagnosi precoce come arma per combattere il tumore al seno e perciò ogni anno promuove nel mese di ottobre tutta una serie di appuntamenti e di screening per le donne. E nonostante le difficoltà attraversate nei mesi scorsi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, grazie alla straordinaria generosità delle strutture e delle istituzioni che hanno aderito, alla disponibilità dei professionisti e dei volontari LILT, anche quest’anno l’associazione provinciale è riuscita a proporre alle donne della provincia di Campobasso visite senologiche e ginecologiche gratuite per la prevenzione di una patologia oncologica che, se diagnosticata precocemente, ha un tasso di sopravvivenza a 5 anni prossimo al 100%.

Oltre all’accensione in rosa dei palazzi comunali nei comuni di Palata, San Martino in Pensilis, Larino, Campobasso, Termoli e Guglionesi, l’associazione provinciale di Campobasso della LILT propone anche incontri di gruppo online: gli operatori del Centro “Luoghi di Prevenzione Molise” LILT CB condivideranno informazioni e strategie con chiunque desideri migliorare il proprio benessere psicofisico e cambiare con gradualità le abitudini quotidiane verso stili di vita più salutari.

Inoltre la LILT propone anche una seduta con estetiste professionali e acconciatori presso la sede LILT di Termoli, per ricevere consigli utili a prendersi cura del proprio aspetto esteriore e si rivolge principalmente a donne che vivano o abbiano vissuto personalmente, o in famiglia, l’esperienza della malattia oncologica.

Tutti gli eventi sono prenotabili on line sul sito www.legatumori.it o in caso di difficoltà è possibile telefonare in segreteria al 0875-714008 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore12.