Via Carducci, nuovi problemi. Non solo radici che gonfiano la strada: oggi si è aperta una buca

Nuovo decreto, lo sport

Ecco i dettagli sul pallone spulciando il nuovo Dpcm firmato nelle scorse ore dal Governo. In quarta serie si prosegue come in A, B e C ma non sarà consentito l’accesso ai tifosi. Si inaspriscono i provvedimenti e avranno validità fino al 23 novembre prossimo. Continuano le serie maggiori di basket, pallavolo, calcio a 5 e pallamano. Chiuse palestre, piscine e centri benessere. Sì a sci e tennis.