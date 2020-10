Ventilazione meccanica in emergenza ai tempi del Covid, convegno alla Casa della Salute di Larino

La sentenza

Si è chiuso oggi a Larino il rito abbreviato a carico di Bartolo D'Adderio, imputato per omicidio stradale per la morte dell'82enne Donato Rubortone. La procura aveva chiesto 8 anni con la riduzione del rito, ma il giudice ha emesso un verdetto meno severo. La difesa annuncia il ricorso perché secondo gli atti in mano al penalista Pino Sciarretta non è possibile provare che l'assunzione di stupefacenti sia stata causa dell'incidente. "La droga era stata assunta giorni prima e non c'entra con quanto accaduto".