Vendemmia 2020, per gli esperti è ottima. Produzione aumentata del 2%

È una buona vendemmia riguardo alla produzione vinicola quella che va in archivio per il 2020 in Molise. Lo sostiene uno studio di ‘Assoenologi’, ‘Unione italiana vini’ e ‘Ismea’.

Secondo le stime la produzione di vino per la campagna 2020 in Molise dovrebbe attestarsi a 233 mila ettolitri, 6 mila in più rispetto allo scorso anno (+2%). Gli esperti del settore danno una valutazione ottima alla vendemmia 2020.

“Si caratterizza per una diffusa ed elevata qualità, seppur con quantità in diminuzione rispetto al 2019, ma con il quadro complessivo qualitativo molto confortante e si prospettano ottimi vini come buon auspicio per una stagione di rilancio. Spostando l’attenzione sul mercato si evidenzia una situazione non particolarmente dinamica, ma con una domanda che comincia a interessarsi ai bianchi da tavola i cui listini hanno mostrato qualche progressione rispetto ai mesi finali della campagna scorsa” si legge sulla Relazione riportata dall’Ansa.

“È ancora presto per delineare tendenze – prosegue la Relazione – anche perché il precipitare della situazione sanitaria ha fatto cancellare le visite degli acquirenti esteri che comunque si sono fatti spedire i campioni. Sui rossi si aspetta, tradizionalmente, qualche settimana in più”.