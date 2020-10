Ubriaco alla guida, 52enne denunciato: circolava con una patente falsa

Lo hanno fermato vicino Campochiaro di pomeriggio mentre guidava sbandando sulla strada: un romeno di 52 anni è stato denunciato dal carabinieri dell’aliquota radiomobile di Bojano per guida in stato di ebrezza.

Nel corso di uno dei numerosissimi posti di controllo i militari hanno intimato l’alt alla piccola utilitaria sulla quale viaggiava con fare esitante. Appena fermato si sono accorti che era completamente ubriaco e l’etilometro ha confermato il suo stato di alterazione psico-fisica.

Non solo: la sua patente, rilasciata dalle autorità romene, era falsa motivo per il quale l’uomo è stato denunciato anche per aver usato un documento contraffatto. Dalle successive indagini è emerso che il 52enne non aveva mai conseguito la patente e questo gli ha comportato anche una sanzione amministrativa di oltre 5mila euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.