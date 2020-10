Schiacciato dal cancello di ingresso di casa. Una tragedia si è consumata stamattina (12 ottobre) in via Francesco De Sanctis a Termoli, dove un uomo è stato travolto da un cancello che – secondo le testimonianze – gli sarebbe finito addosso. L’incidente non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo.

Foto 2 di 2



L’incidente è avvenuto questa mattina 12 ottobre attorno alle 11,30. La vittima stava lavorando al cancello nel palazzo di sua proprietà in via Francesco De Sanctis numero 17, in una zona non distante dal parco comunale. Pare volesse riparare il motorino che regola lo scorrimento su una canalina, quando per cause in fase di accertamento il grosso pezzo di metallo è uscito dal proprio canale e gli è caduto addosso. L’uomo si trovava inoltre in posizione più bassa rispetto al cancello e quindi l’inferriata nella caduta ha assunto ulteriore forza prima di precipitargli addosso.

Foto 2 di 2



Non c’è stato nulla da fare per il 64enne, quando i soccorsi del 118 sono intervenuti l’uomo era già morto. Il fratello che era nelle vicinanze ha provato a soccorrerlo immediatamente ma senza esito.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli che hanno avviato i primi accertamenti. Sul corpo dell’uomo è stata fatta una prima ispezione e si attendono le decisioni del magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Larino. Strazio e incredulità fra i familiari dell’uomo.